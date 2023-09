China Persilakan Media Asing Liput Olimpiade Musim Dingin dengan Syarat

Pemerintah China mempersilakan awak media asing meliput ajang Olimpiade Musim Dingin 2022 dan Paralimpiade Musim Dingin 2022.



"Namun, kami dengan tegas menentang politisasi olahraga, menentang bias ideologis terhadap China, dan menentang distorsi dan pencemaran nama baik China dan Olimpiade Musim Dingin Beijing dengan berita palsu dan disinformasi atas nama kebebasan pers," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, di Beijing, Jumat (5/11/2021).



Pernyataan tersebut untuk menanggapi juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price yang mendesak China menjamin keamanan jurnalis dan bisa menjalankan tugasnya dengan bebas, termasuk saat meliput Olimpiade Musim Dingin 2022.



"Sejak tahap persiapan, Beijing sudah mempersilakan liputan. Panitia pelaksana juga telah mengundang media asing di Beijing untuk wawancara, konferensi pers, dan kegiatan lainnya," ujar Wang.



Dia menyebutkan 2.500 reporter dan fotografer sudah mengajukan permohonan liputan ajang empat tahunan itu.



"Kami berulang kali mengatakan bahwa pewarta asing yang teregistrasi di China dapat meliput ajang tersebut sesuai persyaratan dalam undang-undang kebijakan pengendalian COVID-19," ujarnya.



Bahkan pihaknya menjamin kebebasan pelaporan dan bantuan fasilitas lain kepada media asing.



Wang mendesak AS untuk menghormati semangat Olimpiade demi kemajuan olahraga dan terlindunginya kepentingan para atlet dari AS dan negara lain.



"Praktikkan motto Olimpiade tentang kebersamaan dan hentikan pernyataan yang tidak bertanggung jawab," katanya mengingatkan.