China Tegaskan Dukung Hak Nuklir Iran, Desak Selat Hormuz Dibuka

Di tengah bara konflik yang mengancam pasokan energi dunia, China akhirnya mengambil posisi tegas. Menteri Luar Negeri China Wang Yi secara terbuka menyatakan dukungan terhadap hak Iran untuk mengembangkan energi nuklir, sembari mendesak segera terciptanya gencatan senjata komprehensif antara Teheran dan Amerika Serikat (AS).

Pernyataan ini meluncur setelah Wang Yi menjamu koleganya Menlu Iran Abbas Araghchi dalam sebuah pertemuan tatap muka perdana di Beijing sejak pecahnya perang, Rabu (6/5/2026).

Pertemuan ini menjadi krusial karena dilakukan hanya sepekan sebelum Presiden AS Donald Trump dijadwalkan menginjakkan kaki di China pada 14-15 Mei mendatang.

Dukungan Nuklir dan Syarat Damai

Dalam pembicaraan tersebut, Beijing memberikan sinyal kuat bahwa mereka tetap berdiri sebagai mitra strategis Teheran. Wang Yi menegaskan bahwa Iran memiliki hak yang tidak boleh diganggu gugat dalam urusan teknologi nuklir untuk tujuan sipil.

"China percaya bahwa penghentian permusuhan secara menyeluruh tidak dapat ditunda, dan memulai kembali perang bahkan lebih tidak diinginkan," tegas Wang Yi, sebagaimana dilansir dari CNN.

Lebih lanjut, Wang menambahkan bahwa Negeri Tirai Bambu menghargai komitmen Teheran yang berjanji tidak akan melangkah ke arah pembuatan senjata nuklir. Namun, dukungan China ini dibarengi dengan catatan: Iran harus menggunakan energi tersebut secara bijak dan damai.

Desakan Pembukaan Selat Hormuz

Selain urusan nuklir, titik tekan utama Beijing dalam pertemuan ini adalah pemulihan jalur logistik laut. Penutupan Selat Hormuz telah memukul telak ekonomi global, termasuk kepentingan energi China yang sangat besar.

Beijing berharap semua pihak yang terlibat segera merespons seruan internasional untuk memulihkan navigasi yang normal dan aman di jalur vital tersebut. Wang Yi menilai stabilitas Selat Hormuz adalah harga mati bagi keamanan energi internasional.

“(Beijing) berharap pihak-pihak terkait akan segera menanggapi seruan kuat dari komunitas internasional untuk memulihkan navigasi yang normal dan aman,” imbuhnya.

Diplomasi di Atas Tali Tipis

Kunjungan Araghchi ke Beijing ini menandai babak baru diplomasi segitiga antara China, Iran, dan Amerika Serikat. Di satu sisi, Donald Trump terus menekan Beijing agar menggunakan pengaruhnya untuk memaksa Iran membuka blokade Selat Hormuz. Di sisi lain, Iran menanti apakah China akan memberikan konsesi atau jaminan keamanan di tengah tekanan Paman Sam.

Posisi Beijing saat ini ibarat berjalan di atas tali tipis. Mereka berupaya menjaga jarak dari tindakan militer Iran yang kontroversial, namun tetap ingin mempertahankan pengaruh dominannya atas Teheran agar tetap dianggap sebagai mitra yang dapat diandalkan oleh semua pihak.

Kini, perhatian dunia tertuju pada pertengahan Mei. Akankah manuver China ini mampu melunakkan ketegangan, atau justru menjadi bahan bakar baru dalam pertemuan Xi Jinping dengan Donald Trump pekan depan?