CIA Sebut Iran Mampu Tahan Blokade AS 4 Bulan, Harga Minyak Tembus US$101

Analisis terbaru CIA mengungkap Iran mampu bertahan dari blokade AS selama 4 bulan. (Foto: Asia Business Daily)

Laporan intelijen terbaru dari Central Intelligence Agency (CIA) mengungkapkan bahwa Iran diprediksi mampu bertahan dari blokade angkatan laut Amerika Serikat (AS) selama setidaknya empat bulan ke depan.

Analisis badan intelijen itu mengindikasikan bahwa Teheran tidak akan mengalami tekanan ekonomi yang cukup parah untuk menyerah dalam jangka waktu tersebut. Menurut seorang pejabat AS, asesmen ini memberikan tamparan keras bagi Washington karena menunjukkan posisi tawar AS yang terbatas dalam upaya mengakhiri perang secara formal.

Namun, laporan ini memicu perdebatan internal di Washington. Seorang pejabat senior intelijen AS, sebagaimana dikutip dari Reuters, membantah klaim tersebut dan menyebutnya sebagai informasi yang keliru. Ia menegaskan bahwa blokade AS justru telah memutus urat nadi perdagangan Iran dan mempercepat keruntuhan ekonomi sistemik di negara para mullah tersebut.

Memanas di Selat Hormuz

Di lapangan, perang urat syaraf ini telah berubah menjadi bentrokan fisik yang mematikan. Dalam beberapa hari terakhir, pertempuran di dalam dan sekitar Selat Hormuz mencapai titik tertinggi sejak gencatan senjata dimulai sebulan lalu.

Uni Emirat Arab (UEA) melaporkan kembali menjadi sasaran serangan pada Jumat (8/5/2026). Di sisi lain, militer AS mengonfirmasi telah menyerang dua kapal terkait Iran yang mencoba menerobos masuk ke pelabuhan Iran. Bahkan, jet tempur AS dilaporkan harus menembak cerobong asap kapal tersebut untuk memaksa mereka berputar balik.

Kantor berita Iran, Fars dan Tasnim, melaporkan adanya bentrokan sporadis antara pasukan Iran dan kapal-kapal perang AS. Meski situasi sempat mereda, militer Iran memperingatkan bahwa bentrokan susulan masih sangat mungkin terjadi sewaktu-waktu.

Harga Minyak Dunia Meledak

Ketegangan di jalur nadi energi dunia ini langsung memukul pasar global. Harga minyak mentah dunia melonjak tajam, dengan jenis Brent kini bertengger di atas angka psikologis US$101 per barel.

Lonjakan harga ini menjadi kekhawatiran baru bagi ekonomi global yang tengah tertekan. Para analis menilai, selama stabilitas di Selat Hormuz tidak terjamin, harga energi akan terus berada dalam tren anomali yang membahayakan inflasi dunia.

Diplomasi di Ujung Tanduk

Di tengah desing peluru, jalur diplomasi tampak berjalan merayap. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan Washington saat ini tengah menunggu tanggapan resmi dari Teheran terkait proposal pengakhiri perang formal.

"Kita seharusnya mengetahui sesuatu hari ini. Kami menunggu tanggapan dari mereka," ujar Rubio kepada wartawan di Roma, Italia.

Namun, Teheran justru mengirimkan sinyal perlawanan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menuduh balik Amerika Serikat sebagai pihak yang melanggar gencatan senjata yang berlangsung sejak 7 April lalu.

"Setiap kali solusi diplomatik ada di atas meja, AS justru memilih petualangan militer yang gegabah," cetus Araghchi.

Tuduhan ini diperkuat dengan laporan dari kantor berita Mehr yang menyebutkan serangan Angkatan Laut AS terhadap kapal komersial Iran pada Kamis (7/5/2026) malam telah menewaskan satu awak kapal, melukai 10 orang, dan menyebabkan empat lainnya hilang.

Perang Meluas ke Wilayah Tetangga

Konfrontasi ini terus meluas hingga ke luar perairan. UEA menyatakan sistem pertahanan udaranya berhasil mencegat dua rudal balistik dan tiga drone dari Iran pada Jumat, yang mengakibatkan tiga orang luka ringan.

Meskipun rentetan insiden berdarah ini terus terjadi, Presiden Donald Trump memberikan pernyataan mengejutkan pada Kamis lalu. Ia mengklaim bahwa secara umum, kesepakatan gencatan senjata masih bertahan. Pernyataan yang dianggap banyak pihak sangat kontradiktif dengan realitas di lapangan yang kian membara.