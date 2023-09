Cicilan Ringan EZDeal Kini Cakup Lebih Banyak Model Kendaraan Toyota

Toyota-Astra Motor (TAM) terus melakukan enhancement pada program dan layanan total mobility solution untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam bermobilitas. Kali ini, enhancement dilakukan terhadap paket pembiayaan kendaraan dengan cicilan ringan EZDeal yang cakupan modelnya semakin bertambah menjadi total enam model kendaraan.

EZDeal pertama kali diluncurkan pada akhir Agustus 2021. Saat itu, hanya dua model yang di-cover dalam program ini, yaitu Raize dan Yaris. Namun, secara bertahap EZDeal terus menambah jajaran produk yang termasuk ke dalam programnya yaitu Rush, Vios, Avanza dan Veloz, sehingga saat ini sudah mencakup enam model Toyota.

Selama beberapa bulan kehadirannya, program EZDeal mendapatkan respon yang cukup baik dari pelanggan Toyota.

Melalui EZDeal, pelanggan bisa memiliki kendaraan Toyota dengan cicilan bulanan yang ringan, di mana Raize dengan cicilan mulai dari Rp2,7 juta per bulan, Yaris mulai dari Rp3,5 juta per bulan, Rush mulai dari Rp3,5 juta per bulan, Vios mulai dari Rp 4 juta per bulan, Avanza Rp2,9 juta per bulan, dan Veloz mulai dari Rp3,5 juta per bulan.

"EZDeal diharapkan memberikan solusi kredit cicilan ringan yang bisa menjangkau customer lebih banyak lagi dengan masuknya The All New Avanza dan Veloz ke dalam jajaran model yang di-cover dalam program ini. Ke depannya, akan lebih banyak model Toyota lainnya yang dapat dimiliki dengan memanfaatkan paket ini," ujar Marketing Director TAM Anton Jimmi Suwandy.

EZDeal adalah salah satu total mobility solution, yaitu berupa program pembiayaan dengan cicilan lebih ringan selama 6 tahun. Program ini akan cocok banget untuk generasi millennials yang baru punya penghasilan tapi budgetnya masih terbatas, namun tetap bisa tampil stylish dan kebutuhan mobilitas dan lifestyle-nya dapat terpenuhi.

Sesuai namanya, program ini memiliki beberapa benefit yaitu smart, di mana customer dapat memiliki mobil yang stylish tanpa perlu bayar mahal. Kedua, hemat karena cicilannya yang lebih ringan sehingga pelanggan tetap bisa menjalani lifestylenya saat ini. Ketiga, EZDeal itu fit, di mana cicilannya akan disesuaikan dengan perkembangan karier konsumennya. Terakhir, adanya kemudahan trade-in untuk menjaga customer tetap up to date dengan mobil Toyota terkini.

Dengan EZDeal, pelanggan bisa 'start now, start small'. Bisa mendapatkan Toyota Raize, Yaris, Rush, Vios, Avanza, dan Veloz dengan cicilan yang lebih ringan setiap bulannya. Ke depannya, TAM berjanji akan lebih banyak lagi model Toyota lainnya yang bisa di-cover oleh program EZDeal ini.

Baca Juga: Ajang GIIAS Surabaya 2023 Siap Dibuka Hari Ini

Versi EZDeal Syariah

Selain memperluas cakupan program, TAM juga memberikan opsi lainnya untuk EZDeal. Khusus bagi pelanggan Muslim, EZDeal juga bisa menjadi pilihan karena tersedia dalam versi Syariah. Sehingga total mobility solution yang ditawarkan TAM pun mengakomodir kebutuhan semua lapisan masyarakat.

Merupakan pilihan pembiayaan dengan akad murabahah yang menggunakan sistem margin yang ditentukan sesuai kesepakatan jual beli, EZDeal Syariah ini tersedia di seluruh cabang Toyota dengan pembiayaan oleh Toyota Astra Finance (TAF).

EZDeal Syariah tidak menerapkan bunga karena di dalam syariah tidak mengenal adanya bunga. Secara prinsip, EZDeal Syariah menggunakan asas jual beli dan pendapatan yang diterima oleh perusahaan pembiayaan berasal dari margin halal yang didapatkan atas kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli.

"EZDeal Syariah ini hadir sebagai salah satu bentuk komitmen kami dalam menghadirkan total mobility solution. EZDeal Syariah dapat menjadi pilihan bagi customer Toyota khususnya kaum Muslim," ujar Marketing Director TAM Fumitaka Kawashima.