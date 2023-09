\'Cinta Karena Cinta\' Judika Buka Konser Westlife di ICE BSD

'Cinta Karena Cinta' milik Judika jadi lagu pembuka konser Westlife The Wild Dreams Tour 2023 di International Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan, Kamis (9/2/2023).

Ribuan penonton yang memadati ICE BSD, tampak bersorak dan bernyanyi bersama dengan penyanyi jebolan ajang pencarian bakat tersebut.

Sukses memecah keheningan penonton dengan lagu pembuka, Judika melanjutkan aksinya di atas panggung dengan single 'Sampai Kau Jadi Milikku'.

Dengan kaca mata hitam, dipadu tshirt putih berbalut jaket cokelat, Judika mengajak pengemar Westlife untuk bernyanyi bersama. Tak lupa penyanyi bersuara khas itu menyapa para penggemar Westlife."Apa kabar semuanya? Udah siap nonton Westlife malam ini? Udah ingat semua lagunya? Saya juga akan menghibur dulu dengan lagu-lagu hits saya,"

Selanjutnya, Judika membawakan lagu 'Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja'. Tak lupa sebagai penutup penampilannya, Judika menyanyikan lagu boyband asal Irlandia tersebut 'Beautiful in Love'.

"Grup vokal yang sangat dahsyat. Hari ini mau nostalgia bareng semuanya," teriak Judika disambut riuh penonton di ICE BSD.

Boyband Westlife kembali menggelar konsernya di Indonesia untuk memanjakan para penggemarnya yang kehabisan tiket saat konser di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat pada September 2022.

Konser Westlife bertajuk The Wild Dreams Tour 2023 ini dimulai pukul 20.00 WIB. Westlife beranggotakan Shane Filan, Nicky Byrne, Kian Egan dan Mark Feehily.

Nantinya mereka akan membawakan beberapa lagu ‘Sweat It Again’, ‘Flying Without Wings’, dan ‘World of our Own’, serta lagu mereka yang ada di album Wild Dreams.