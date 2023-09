Cinta Laura dan Gita Savitri Kompak Childfree Meski Alasannya Berbeda

Cinta Laura menambah daftar artis yang tidak mau mempunyai anak. Sebelum Cinta, sudah ada Youtuber Gita Savitri yang juga enggan punya momongan.



Cinta, mengaku lebih memilih untuk adopsi daripada melahirkan. Cinta tak mau punya momongan dari rahim sendiri lantaran melihat kondisi dunia.



"Aku suka melihat fakta. Dunia kita sangat over populasi, terlalu banyak manusia yang tinggal di dunia ini," kata Cinta Laura dikutip kanal YouTube The Hermansyah A6.



Karenanya, ia lebih memilih untuk mengadopsi untuk membantu anak-anak terlantar di luar sana."Kenapa aku harus melahirkan satu manusia lagi kalau aku bisa mengadopsi anak yang sekarang nggak punya siapa pun yang menjaga mereka. Nggak punya siapa pun menyayangi mereka," lanjut perempuan 28 tahun itu.



Cinta bahkan mengaku belum punya keinginan untuk menikah dalam waktu dekat. Ia juga menegaskan bahwa orang tuanya tak pernah menuntut hal itu kepada dirinya."Itu menunjukkan mama aku sangat sayang sama aku," pungkas artis keturunan Jerman tersebut.



Sementara Gita Savitri dan suaminya, Paul Andre Partohap, memutuskan untuk bicara terbuka mengenai ketidakinginan mereka memiliki momongan. Keputusan itu diungkapkan keduanya dalam sebuah video di akun YouTube-nya.



Bagi Gita dan Paul, memiliki anak adalah tanggung jawab yang besar dan harus berdasarkan rencana yang matang sebelum memutuskannya."In my honest opinion, lebih gampang nggak punya anak daripada punya anak. Karena banyak banget hal preventif yang bisa dilakukan untuk tidak punya anak," ujar perempuan yang kini berdomisili di Jerman itu.



Jika di luar negeri, urusan Childfree bukan hal baru. Sejumlah selebritis dunia sudah lebih dulu deklarasi tidak ingin mempunyai anak. Namun bagi Indonesia yang masih memegang adat ke-timuran, keputusan untuk tidak memiliki anak setelah menikah masihlah tabu.