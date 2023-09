Cinta Warung Sebelah, Film Drama Komedi Terbaru dari MAXstream

Pasangan suami istri Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati akan tampil bersama dalam film bertajuk Cinta Warung Sebelah. Film ini menjadi film pertama bagi Ibnu dan Ririn sejak resmi menjalani rumah tangga.

Film ini sudah tersedia di platform MAXstream mulai 14 Februari 2022. Hadirnya film orisinal tersebut semakin mempertegas komitmen Telkomsel yang akan terus memperkaya konten-konten hiburan berkualitas, edukatif, dan inspiratif bagi seluruh lapisan masyarakat melalui MAXstream.

Vice President Digital Lifestyle Telkomsel Nirwan Lesmana mengatakan Telkomsel melalui MAXstream terus berupaya membuka peluang lebih luas bagi sineas lokal untuk dapat berkarya memaksimalkan platform video on-demand (VoD) terdepan MAXstream. Salah satunya dengan kolaborasi yang terjalin bersama rumah produksi PT Redi Aliansi Jaya dan Sabi Kreasi dalam menghadirkan film orisinal "Cinta Warung Sebelah".

"Semoga kehadiran film orisinal ini dapat memberikan tontonan yang tidak hanya menghibur, tapi juga mampu memberikan pandangan-pandangan baru hingga nilai-nilai positif bagi siapa pun yang menontonnya,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Inilah.com.

"Cinta Warung Sebelah" merupakan film orisinal bergenre drama komedi yang disutradarai oleh Ahmad Nurdin. Film ini berkisah mengenai lika-liku perjalanan cinta seorang gamers dan juga pemilik Warung Game bernama Ibnu (diperankan oleh Ibnu Jamil). Dia masih nyaman dengan kehidupannya meski melajang di usianya yang telah menginjak 35 tahun.

Padahal Dewi (Ratna Riantiarno), ibunya berharap anak semata wayangnya itu bisa meninggalkan hobinya bermain game agar bisa segera menikah dan hidup benar.

Ibnu tak pernah benar-benar menjalin hubungan serius dengan perempuan selain yang dikenalnya melalui aplikasi online. Namun kisah cintanya seketika berubah saat ada sebuah coffee shop baru buka di sebelah Warung Game milik Ibnu. Pemilik coffee shop tersebut rupanya seorang perempuan bernama Ririn (Ririn Ekawati) yang kemudian membuat Ibnu bisa merasakan jatuh cinta yang sebenarnya.

Namun perjalanan Ibnu untuk dapat meluluhkan hati Ririn tidaklah mudah karena rupanya Ririn justru terpikat dengan rekan bisnisnya bernama Rayden (Delano Daniel). Berbagai upaya pun dilakukan Ibnu untuk dapat meluluhkan hati Ririn.

Selain menghadirkan sisi romansa, film ini juga memberikan nuansa komedi yang menggelitik melalui berbagai tingkah laku kocak Ibnu bersama anak-anak kecil langganan Warung Game yang ikut membantu Ibnu menyatakan perasaannya ke Ririn. Lalu apakah Ibnu akan berhasil mendapatkan cinta Ririn meski harus rela meninggalkan dunia game yang begitu disukainya? Temukan jawabannya dengan menonton film orisinal "Cinta Warung Sebelah" di MAXstream.

“Film orisinal “Cinta Warung Sebelah” ini layak untuk ditunggu karena ada banyak rasa yang akan dirasakan oleh penonton. Ada sisi romantis, lucu, seru, dan pastinya rasa penasaran yang membuat penonton bertanya-tanya sampai akhir film. Kedepannya MAXstream akan terus menghadirkan beragam konten orisinal dengan mengedepankan prinsip customer-centric untuk dapat memenuhi kebutuhan digital lifestyle para pelanggan akan hiburan yang berkualitas dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia kapan pun dan di mana pun, sebagaimana komitmen Telkomsel untuk selalu hadir sebagai The Home of Entertainment,” tutup Nirwan.

Rilisnya film orisinal ‘’Cinta Warung Sebelah" ini semakin menggenapi lebih dari 260 konten orisinal yang telah dihadirkan MAXstream. Selain memiliki ratusan konten orisinal, MAXstream menjadi satu-satunya layanan over the top (OTT) Marketplace di Indonesia yang menggandeng HBO Go, VIU, Vidio, Lionsgate Play, saluran TV FTA, dan masih banyak lagi dalam satu tempat, yang seluruhnya bisa diakses oleh pelanggan Telkomsel dengan melakukan aktivasi paket MAXstream melalui aplikasi MyTelkomsel atau langsung di aplikasi MAXstream.

Saat ini MAXstream menjadi salah satu layanan digital Telkomsel yang memiliki pertumbuhan positif secara signifikan dengan mencatatkan 8,5 juta pengguna aktif. Hingga saat ini aplikasi MAXstream telah diunduh lebih dari 30 juta kali, baik melalui Google Play Store maupun App Store.