10 Pekerjaan yang Banyak Diminati Wanita dan Punya Prospek Bagus

Banyak wanita di Indonesia yang bermimpi untuk menikah muda dan membangun keluarga yang bahagia. Itu tidak salah, karena pada akhirnya kita akan hidup berdampingan.

Tetapi jangan lupa untuk memiliki cita-cita dan mimpi pribadi yang ingin diwujudkan secara mandiri, seperti pendidikan atau karier.

Bukan untuk merasa lebih baik, tetapi untuk membuat kamu merasa memiliki tujuan hidup dan menjadi role model nyata bagi generasi penerus dikemudian hari.

Alasan Mengapa Wanita Wajib Memiliki Cita-Cita dan Impian

1. Hak Atas Kebahagiaan Pribadi

Semua orang memiliki hak untuk bahagia dan salah satu sumber kebahagiaan adalah melakukan apa yang dicintai.

Misalnya saja seperti bekerja atau melakukan hal yang disukai. Tidak harus menghasilkan uang, yang penting punya aktivitas dan impian yang ingin dicapai untuk kepuasan batin.

2. Meningkatkan Kepercayaan Diri

Saat seorang wanita memiliki target dan berhasil mencapainya, hormon dopamine akan meningkat yang secara otomatis membangun rasa percaya diri.

Selain menumbuhkan perasaan bahwa “kamu bisa”, juga bisa membuat kamu jadi lebih percaya diri menghadapi tantangan yang berbeda.

3. Membangun Kemandirian Finansial

Mimpi yang ingin dicapai biasanya beriringan dengan karier atau usaha. Artinya, dengan memiliki pekerjaan, wanita akan mendapatkan penghasilan secara mandiri.

Dengan penghasilan tersebut, mereka memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan tanpa harus bergantung pada orang lain dan menjadi jaring pengaman bagi diri sendiri dan keluarga di masa depan.

4. Jadi Role Model

Dengan memiliki mimpi dan bisa mewujudkannya, kamu bisa menjadi inspirasi nyata bagi anak-anak, adik, dan lingkungan sekitar.

5. Punya Tujuan Hidup yang Jelas

Tanpa mimpi dan tujuan, hidup akan terasa monoton dan sekadar mengikuti arus. Biar hidup jadi lebih bermakna, tentukan impian yang ingin dikejar agar bisa semangat untuk bangun di pagi hari.

Pekerjaan yang Paling Banyak Diminati Wanita

1. Perancang Busana

Menjadi perancang busana sangat cocok untuk wanita yang lebih peka terhadap penampilan, tata busana, perpaduan warna, dan tren gaya hidup.

Dipadukan dengan pemahaman mendalamnya tentang bentuk tubuh dan pemilihan material kain yang nyaman di pakai, para wanita mampu menciptakan pakaian yang tidak hanya terlihat cantik, tetapi juga nyaman saat digunakan.

2. Penulis atau Editor

Menjadi penulis atau editor sangat cocok untuk wanita karena sistem kerjanya yang cenderung fleksibel dan bisa dilakukan dari mana saja.

Terlebih lagi, wanita pada umumnya sangat senang bercerita dan menulis, sehingga mereka jauh lebih mahir dalam merangkai kata-kata yang terasa hidup dan mudah dipahami oleh pembaca.

3. Analis Keuangan

Wanita dikenal memiliki ketelitian dan kecermatan yang jauh lebih baik, sehingga cocok untuk bekerja di bidang keuangan.

Ditambah dengan kebiasaan sehari-hari dalam menyusun perencanaan keuangan dan memantau pengeluaran, membuat pekerjaan ini cocok dilakukan oleh wanita.

4. Desainer Grafis

Pekerjaan kreatif yang mengandalkan imajinasi seperti desain grafis, sangat cocok untuk wanita, khususnya bagi mereka yang hobi menggambar sejak kecil.

Dengan pengalaman panjangnya itu, mereka bisa dengan mudah membuat visual yang unik dan menarik, meski tone dan ciri khas karyanya cenderung lebih soft dan rapi.

5. Digital Marketer

Wanita lebih sering memantau perkembangan tren, sehingga mereka cocok untuk bekerja di bidang pemasaran digital yang harus selalu up-to-date dengan perkembangan zaman..

Selain itu, wanita juga cenderung lebih mudah menjalin komunikasi dengan orang lain dan membangun kedekatan dengan audiens dengan gaya komunikasi yang kreatif, tapi sopan dan persuasif.

6. Tenaga Pendidik

Umumnya, wanita memiliki sifat sabar dan perhatian, sehingga pekerjaan seperti tenaga pendidik, sangat cocok dilakukan.

Selain waktu bekerjanya yang fleksibel, pekerjaan ini memberi kesempatan besar bagi mereka untuk berkontribusi membentuk karakter generasi muda dengan cara yang lebih baik.

7. Instruktur Yoga/Pilates

Instruktur yoga/pilates hanya bisa dijalankan oleh mereka yang telah mengantongi sertifikasi pengajar.

Pekerjaan ini sangat cocok untuk wanita, selain karena jam kerjanya bisa diatur, instruktur wanita cenderung lebih bisa memberikan rasa nyaman bagi klien wanita saat berlatih.

8. Public Relations

Public relations adalah pekerjaan di mana pekerjanya harus bisa menjalin hubungan baik dengan mitra dan menjaga citra perusahaan.

Pekerjaan ini sangat cocok untuk wanita yang pandai berbicara, menjaga hubungan, dan bertemu dengan orang baru.

9. Content Creator

Bagi wanita yang punya banyak hobi dan ingin menyalurkan keterampilannya kepada khalayak luas, bisa menjadi content creator.

Pekerjaan ini sangat populer di kalangan anak-anak remaja karena bisa dikerjakan dari rumah dan berpotensi menghasilkan pendapatan yang cukup besar.

10. Entrepreneur

Bagi wanita yang tidak ingin kerja kantoran, bisa menjadi bos bagi diri sendiri dengan mendirikan usaha.

Jenis usahanya beragam, tergantung keterampilan yang dimiliki, seperti berjualan makanan, pakaian, atau jasa pembuatan konten media sosial dan lainnya.

Pekerjaan multitasking seperti ini biasanya bisa dengan mudah dikerjakan oleh wanita yang terbiasa mengurus dan mengerjakan banyak hal dalam satu waktu.