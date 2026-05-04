Clara Shinta Adukan Indah Rahmadani, Imbas Skandal VCS dengan Sang Suami ke Komnas Perempuan

Ukuran Font Kecil Besar

Kuasa hukum Selebgram Clara Shinta, Sunan Kalijaga menyatakan pihaknya telah membuat aduan kepada Komnas Perempuan terhadap terduga selingkuhan suami kliennya, Indah Rahmadani imbas viralnya skandal video call sex (VCS).

"Hari ini 4 Mei 2026, kami selaku tim kuasa hukum mendampingi klien kami, Clara Shinta untuk datang ke Komnas Perempuan. Agendanya adalah untuk membuat pengaduan atas apa yang dialami oleh Clara dan yang terkait persoalan hukum," kata Sunan di Kantor Komnas Perempuan, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).

Ia menyebut bila kliennya telah mengalami banyak kerugian imbas skandal ini, yakni nama baiknya, pekerjaannya, anak-anaknya hingga rumah tangganya yang berada di ujung tanduk.

"Namun demikian, saya sempat menyarankan kepada klien saya untuk tidak melakukan upaya hukum, tetapi yang lebih utama adalah penyelesaian internal dulu, keluarga supaya juga Clara bisa lebih menenangkan diri," jelasnya.

Setelah beberapa saat usai viralnya kasus tersebut, Sunan menyebut Clara hanya berusaha menenangkan diri tanpa mengambil langkah apapun.

"Namun yang cukup mengejutkan adalah klien kami mendapatkan somasi dari Indah melalui kuasa hukumnya. Sehingga Clara di situ juga kaget, bingung dan merasa sebagai orang awam, 'saya korban, kenapa saya yang disomasi' dan dalam somasi itu secara sepengetahuan orang awam, atau kacamata Mbak Clara, 'kenapa saya dimintai uang sampai miliaran rupiah'," ungkapnya.

Hal tersebut lanjut Sunan, akhirnya yang menjadi motivasi kliennya untuk mendapatkan keadilan melalui pengaduan ke Komnas Perempuan.

"Karena buat Clara, dia tidak merasa adil, ini kan pelakunya perempuan, korbannya perempuan. Sudah bagus Mbak Clara tidak menuntut ganti rugi baik secara perdata dan pidana kepada mbak Indah. Namun demikian kenapa sebaliknya," tegas Sunan.

Tak hanya itu, Sunan mengatakan tentu pihaknya siap untuk menghadapi jalur hukum lain pasca disomasi oleh Indah beberapa waktu lalu.



"Kami siap menghadapi jalur hukum yang ditempuh oleh pihak mereka, begitu juga kami juga akan siap melakukan upaya-upaya hukum yang kami anggap perlu ke depan," katanya.

Dia juga menyinggung dari kasus ini, terlihat pihak siapa yang bijak dan tidak.

"Saya cukup respect terhadap klien saya juga, karena dia mengedepankan sesuatu yang bijak daripada untuk mengambil upaya-upaya hukum sementara ini," tandasnya.