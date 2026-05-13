CMNP Ajukan Banding, tak Puas Hary Tanoe Cuma Bayar USD 28 Juta

Ukuran Font Kecil Besar

PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Tbk resmi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait perkara perdata melawan Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo. Banding tersebut diajukan pada 12 Mei 2026.

Kuasa hukum CMNP dari Law Firm Lucas, S.H. & Partners, Andi Muh Ridha Dwi Setyo,, menyatakan pihaknya menerima putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang menyatakan Hary Tanoe dan MNC terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan CMNP.

Menurut dia, amar putusan yang menghukum Hary Tanoe dan MNC membayar ganti rugi materiil dan imateriil juga dinilai tepat, karena kerugian yang dialami CMNP merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut.

Namun demikian, Andi menegaskan CMNP menolak besaran nilai ganti rugi yang ditetapkan majelis hakim.

"Nilai ganti rugi jauh di bawah nilai kerugian yang sebenar-benarnya telah dialami oleh CMNP. Itulah alasan kenapa CMNP mengajukan banding, yaitu mengenai besarnya nilai ganti rugi materiil dan immateriil," kata Andi ketika dikonfirmasi inilah.com, Rabu (13/5/2026).

Selain itu, CMNP juga keberatan karena majelis hakim tidak mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan selama proses persidangan.

"Sekarang telah terbukti Hary Tanoe & MNC telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap CMNP dan dihukum untuk membayar ganti rugi. Seharusnya pada waktu itu sita jaminan dilaksanakan sehingga tidak ada celah bagi Hary Tanoe & MNC untuk mengamankan harta kekayaan miliknya," papar Andi.

Ia menambahkan, sesuai ketentuan hukum, harta kekayaan Hary Tanoe dan MNC dapat menjadi sumber pembayaran ganti rugi kepada CMNP.

"Apabila Hary Tanoe & MNC tidak mau melaksanakan isi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka harta kekayaannya dapat dieksekusi secara paksa," ujarnya.

Tiga Poin Banding CMNP

Dalam memori banding, CMNP mengajukan tiga poin utama:

Nilai ganti rugi materiil

CMNP menuntut ganti rugi materiil sebesar USD 6.313.753.178 atau setara Rp 103.463.504.904.086. Nilai tersebut dihitung dari NCD sebesar USD 28.000.000 ditambah denda kehilangan keuntungan sebesar 2 persen per bulan (compounding) sejak jatuh tempo pada 9 Mei 2002 dan 10 Mei 2002 hingga 27 Februari 2025. Nilai ini akan terus bertambah hingga pembayaran dilakukan.

Perhitungan denda tersebut merujuk pada yurisprudensi perkara Bank Yama yang dinilai memiliki kesamaan pokok perkara dengan kasus CMNP.

Nilai ganti rugi imateriil

CMNP menuntut ganti rugi imateriil sebesar USD 1 miliar atau setara Rp 16,387 triliun. Namun, majelis hakim hanya mengabulkan Rp 50 miliar.

CMNP menolak nilai tersebut karena dinilai tidak mencerminkan kerugian imateriil yang dialami selama hampir 24 tahun.

Sita jaminan tidak dikabulkan

Dalam memori banding, CMNP kembali mengajukan permohonan sita jaminan terhadap aset bergerak dan tidak bergerak milik Hary Tanoe dan MNC, baik di dalam maupun luar negeri, dengan nilai diperkirakan sekitar Rp 34 triliun.