CMNP Menang, Bos MNC Hary Tanoe Wajib Bayar Ganti Rugi USD 28 Juta dan Bunga Sejak 2002

Suasana sidang gugatan perdata antara PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) melawan Hary Tanoesoedibjo dan PT MNC Asia Holding Tbk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2026). Sidang dengan agenda penyerahan bukti tambahan dari para pihak tersebut berlangsung di hadapan majelis hakim. (Foto: Inilah.com/Rizki).

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memutuskan perkara perdata yang diajukan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) melawan Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, serta PT MNC Asia Holding Tbk.

Dalam putusan yang diunggah melalui e-court pada Rabu (22/4/2026), majelis hakim menyatakan para tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara transaksi surat berharga Negotiable Certificate of Deposit (NCD).

Hakim juga menolak seluruh eksepsi yang diajukan pihak Hary Tanoe dan MNC Asia Holding. Dengan demikian, pengadilan menguatkan dalil bahwa tindakan para tergugat menimbulkan kerugian bagi CMNP.

Dari putusan tersebut, majelis hakim kemudian menjatuhkan kewajiban ganti rugi dalam jumlah besar secara tanggung renteng kepada Hary Tanoe dan PT MNC Asia Holding Tbk.

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar USD 28.000.000,- (dua puluh delapan juta Dolar Amerika Serikat)," bunyi amar putusan tersebut.

Selain ganti rugi pokok, pengadilan juga menetapkan kewajiban pembayaran bunga sebesar 6 persen per tahun yang dihitung sejak 9 Mei 2002 hingga seluruh kewajiban dilunasi.

Tidak hanya itu, majelis hakim turut mengabulkan ganti rugi immateriil sebesar Rp50 miliar yang juga dibebankan secara tanggung renteng kepada para tergugat.

Dalam perkara ini, pengadilan juga menetapkan Turut Tergugat, yakni Tito Sulistio, untuk tunduk dan patuh terhadap putusan.

Meski memenangkan CMNP, hakim menyatakan gugatan dikabulkan sebagian, sementara selebihnya ditolak. Para tergugat juga diwajibkan menanggung biaya perkara sebesar Rp5.024.000.

Gugatan Rp120 Triliun

Untuk diketahui, CMNP menggugat Hary Tanoesoedibjo beserta perusahaannya yang dahulu bernama PT Bhakti Investama Tbk untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 119.850.504.904.086 atau hampir Rp 120 triliun.

Berdasarkan penelusuran CMNP, total aset yang berhasil diinventarisasi belum mencapai nilai gugatan. Data CMNP mencatat aset Hary Tanoe sebesar Rp 15.613.983.300.000, sedangkan aset PT MNC Asia Holding Tbk mencapai Rp 18.984.471.800.000. Total aset yang telah ditelusuri mencapai Rp 34.598.455.100.000.

"Jadi untuk total, untuk harta kekayaan dari Hary Tanoe selaku tergugat I itu ada Rp 15.613.983.300.000. Itu yang sementara kami berhasil inventarisir. Dan untuk harta kekayaan dari PT MNC Asia Holding selaku tergugat II itu ada Rp 18.984.471.800.000. Sedangkan nilai tuntutan yang kami minta di dalam gugatan itu adalah Rp 120.000.000.000 kurang lebih. Jadi ini masih di bawah," kata kuasa hukum CMNP, Henry Lim, di PN Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2025).

Aset Hary Tanoe yang ditelusuri meliputi 43 saham di PT HT Investment Development Ltd senilai Rp 12.850.000.000.000, serta 2.008.525.300 lembar saham PT Bhakti Investama Tbk senilai Rp 350.000.000.000. Aset tidak bergerak mencakup empat unit apartemen, termasuk Apartemen Keraton Unit 29A di Kebon Kacang senilai Rp 18.500.000.000, dan tanah/bangunan di Jalan Diponegoro No. 29 senilai Rp 36.000.000.000. Selain itu, terdapat 21 unit kendaraan, termasuk Rolls-Royce Phantom tahun 2013 senilai Rp 18.600.000.000. Total aset Hary Tanoe yang ditelusuri mencapai Rp 15,6 triliun.

Sementara itu, aset PT MNC Asia Holding Tbk meliputi tujuh kepemilikan saham, termasuk PT Global Mediacom Tbk senilai Rp 8.500.000.000.000, 16 unit kendaraan termasuk Lexus RX 350 tahun 2013 senilai Rp 1.160.000.000, serta dua gedung dengan nilai tertinggi Gedung Roxy Mas senilai Rp 57.000.000.000. Total aset MNC Group yang ditelusuri mencapai Rp 18,9 triliun.

Dalam gugatan, kuasa hukum CMNP menilai Negotiable Certificate of Deposit (NCD) yang diberikan Hary Tanoesoedibjo tidak sah dan diduga palsu sehingga tidak dapat dicairkan. Kerugian materiil ditaksir Rp 103.463.504.904.086, sementara kerugian immateriil sebesar Rp 16.387.000.000.000.

Konstruksi Perkara

Kasus ini bermula pada 1999, ketika terjadi transaksi pertukaran surat berharga antara PT CMNP dengan Hary Tanoesoedibjo. Saat itu, Hary Tanoe menawarkan NCD dengan Medium Term Note (MTN) dan obligasi tahap II milik CMNP.

Disepakati Hary Tanoe menyerahkan NCD yang diterbitkan Unibank senilai US$28 juta, sementara CMNP meenyerahkan MTN senilai Rp163,5 miliar dan obligasi senilai Rp189 miliar.

Sesuai kesepakatan pada 12 Mei 1999, CMNP menyerahkan MTN dan obligasi pada 18 Mei 1999. Hary Tanoe kemudian menyerahkan NCD secara bertahap, yakni USD 10 juta yang jatuh tempo 9 Mei 2002 diserahkan pada 27 Mei 1999, dan NCD senilai USD 18 juta yang jatuh tempo 10 Mei 2002 diserahkan pada 28 Mei 1999.

"Hary Tanoesoedibjo-lah yang menyerahkan NCD kepada PT CMNP. Karena itu, NCD tersebut adalah milik Hary Tanoesoedibjo," tulis keterangan dari pihak CMNP, yang diterima pada Sabtu (8/3/2025).

Namun, ketika CMNP mencoba mencairkan NCD tersebut pada 22 Agustus 2002, ternyata tidak bisa diproses karena Unibank telah ditetapkan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) pada Oktober 2001.

Menurut PT CMNP, Hary Tanoe diduga sudah mengetahui bahwa penerbitan NCD senilai USD 28 juta itu tidak sesuai prosedur. Akibatnya, PT CMNP mengalami kerugian sekitar Rp103,4 triliun, yang dihitung dengan mempertimbangkan bunga sebesar 2 persen per bulan.

Selain itu, NCD yang diterbitkan Unibank diduga palsu karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/27/UPG tertanggal 27 Oktober 1988. Bukti kuat dugaan pemalsuan adalah bahwa NCD diterbitkan dalam mata uang Dolar AS, bukan Rupiah sebagaimana ketentuan BI, serta memiliki jangka waktu lebih dari 2 tahun, padahal seharusnya maksimal 24 bulan.

"Dengan demikian, NCD Unibank milik Hary Tanoesoedibjo tersebut tidaklah eligible. Dan ingat, NCD itu adalah NCD atas bawa. Siapapun yang memegang NCD itu adalah pemiliknya,".