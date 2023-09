Coba Jajanan Viral di Jakarta Fair 2023, Pasti Ketagihan!

Jakarta Fair yang berlokasi di Arena JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, di dalamnya terdapat banyak pameran multiproduk, kuliner, hingga konser musik. Salah satu destinasi favorit pengunjung Jakarta Fair yang tidak boleh terlewatkan adalah wisata kuliner.

Banyaknya spot zona kuliner di Jakarta Fair bisa membuat para pengunjung bingung untuk menentukan hidangan mana yang layak untuk dicicipi. Namun tidak perlu khawatir, karena di social media sudah banyak informasi tentang rekomendasi kuliner yang wajib Anda coba ketika berkunjung ke Jakarta Fair, seperti mengutip dari siaran pers, Jakarta, Kamis (22/06/2023).

Selengkapnya, simak rekomendasi Tiga Jajanan paling Viral di Jakarta Fair Kemayoran 2023.

1. Mitraku

2. Es Krim Snacktok by Bittersweetbynajla

3. Bluder Cokro

Dewasa ini dunia kuliner sedang marak kedatangan penyajian makanan korea dengan cara yang berbeda, yakni All U Can Take dengan harga yang ramah dikantong. Mitraku terletak di Open Space tepatnya didepan Hall D. Selain simple cara pembuatannya dan penyajiannya, hanya dengan Rp35.000 sudah bisa menikmati secara bebas makanan Seafood Olahan seperti Baso Kepiting, Baso Ikan, Dumpling Rendang, Dumpling Ayam, Srhimp Tail, aneka dimsum serta Hakau dengan pilihan kuah yakni kuah Tom Yum dan Odeng.Bermula dari Konsep Dessert Box yang pertama kali dipelopori oleh sang owner yakni Najla Bisyir pada tahun 2017, konsep kue di dalam box inilah yang membuat Bittersweet by Najla menjadi viral dan dikenal oleh masyarakat. Kini, Bittersweet by Najla hadir di Jakarta Fair Kemayoran tepatnya di Hall BC No 61A atau bisa datang langsung dari Gate H. Dengan harga Rp29.900 sudah bisa mendapatkan Ice Cream Snacktok dengan baluran saus Toblerone dan Cadburry. Promo Donat Red Velvet dan Toblerone juga tersedia hanya dengan harga Rp10.000.Bluder khas Madiun kini hadi di Jakarta Fair Kemayoran. Bluder Cokro merupakan produk roti legendaris yang berasal dari Madiun, Jawa Timur. Kelembutan dari roti Bluder Cokro memiliki tempat spesial tersendiri di hati masyarakat. Cita rasa unik yang ditawarkan dengan siraman bajigur atau kopi sangat digemari pengunjung hanya dengan harga Rp16.000. Letaknya di Open Space dekat dengan Hall E dan nikmati diskon sampai 30 persen.