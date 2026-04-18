Cole Palmer Digoyang Isu Cabut dari Stamford Bridge Jelang Chelsea Vs Mu

Ukuran Font Kecil Besar

Gelandang Chelsea Cole Palmer menegaskan bahwa dirinya tidak berencana untuk meninggalkan Stamford Bridge dalam waktu dekat di tengah merebaknya rumor yang mengaitkan namanya sebagai target transfer Manchester United.

“Semua orang hanya berbicara. Saat saya melihatnya, saya cuma tertawa. Manchester memang rumah saya, tetapi saya betah di London,” ujar Palmer yang dikutip dari The Guardian pada Sabtu.

Asal usul Palmer sebagai pemain kelahiran Manchester membuat namanya dianggap berpeluang kembali ke kampung halamannya dan kali ini untuk memperkuat United.

Namun, Palmer menegaskan bahwa faktor tersebut tidak memengaruhi komitmennya bersama Chelsea. Dia justru merasa kehidupannya kini telah sepenuhnya berada di London dan fokus membangun karier bersama The Blues.

“Saya tidak punya rencana untuk pergi dari Chelsea. Kami masih punya banyak hal untuk diperjuangkan," katanya.

Palmer juga menyoroti ambisi Chelsea musim ini, termasuk upaya bersaing di kompetisi domestik dan membidik posisi di zona Liga Champions. Dia optimistis masa depan tim akan semakin cerah, terlebih dengan rencana perekrutan pemain baru.

Selain itu, dia mengungkapkan adanya komunikasi intens antara pemain dan manajemen klub.

Palmer menilai keputusan Reece James yang baru saja memerpanjang kontrak menjadi bukti nyata kepercayaan terhadap proyek jangka panjang Chelsea.

“Reece tidak akan menandatangani kontrak panjang bila dia tidak tahu arah klub ini. Kami sering berbicara soal apa yang dibutuhkan tim," katanya.

Sepanjang musim ini, performa Palmer sempat terganggu oleh cedera. Meski demikian, dia tetap mampu mencatatkan sembilan gol dan satu assist dari 21 penampilan di Liga Inggris.