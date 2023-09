Colorful Luncurkan Laptop Gaming X15 XS dengan Kartu Grafis RTX 3050 Ti

Colorful Technology Company Limited, produsen professional untuk produk kartu grafis, motherboard, solusi all in one untuk gaming dan multimedia, serta penyimpanan dengan performa tertinggi, merilis laptop gaming Colorful X15 XS generasi kedua yang ditenagai prosesor Intel Core Generasi ke-12 dan kartu grafis GeForce RTX 30.

Laptop gaming Colorful X15 XS dapat dikonfigurasi dengan Intel Core Generasi ke-12 i5-12500H 12-core (4P+ 8E Cores), prosesor 16-thread atau dengan Intel Core i7-12700H 14-core (6P+ 8E Cores), prosesor 20-thread. Keduanya menawarkan performa menakjubkan untuk gaming dan kreasi konten.

Hadir dalam dua pilihan warna; Pine Blue dan Mist Grey, Colorful X15 XS dipersenjatai dengan kartu grafis NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti dengan dukungan untuk NVIDIA G-SYNCH Ultimate untuk pengalaman gameplay yang mulus dan ramah mata untuk laptop dengan display 144Hz FHD.

Fitur kunci

- Prosesor Intel Generasi ke-12 i5/i7- Kartu grafis NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti- Dukungan NVIDIA G-SYNC Ultimate dan Adaptive-Sync technology- Ray Tracing and DLSS- Storm Blade 2.0 Cooling Technology- 512GB PCIe 4.0 NVMe SSD- RGB backlit keyboard- Dua buah USB Type-C (USB 3.2 Gen2) Ports- Sound Blaster™ Cinema 6+ HD audio- Wi-Fi 6/6E

Kisah Xiang: Mimpi untuk Menjadi Kuat dan Bertenaga

Inspirasi dari laptop gaming generasi kedua Colorful X15 XS adalah kisah dari Xiang. Untuk setiap gamer, menang adalah tujuan yang utama. Dengan laptop gaming generasi kedua Colorful X15 XS, setiap gamer diajak untuk meraih mimpi dengan menjadi top player di masa depan.

Untuk menang, gamer harus bermimpi besar. Bagi setiap gamer, mesin game yang kuat adalah syarat khusus untuk menang. Halau semua rintangan dengan bantuan prosesor Intel Core yang terbaru dan kartu grafis GeForce RTX 30. Jadilah seperti Xiang dan menangkan semua pertarungan dengan mudah dengan Colorful X15 XS.

Kisah Xiang diterjemahkan dalam rangkaian komik yang akan diunggah di setiap kanal media sosial Colorful.

Colorful X15 XS: Performa Kelas Atas bagi Gamers dan Pengguna Laptop

Laptop Colorful X15 XS yang baru dilengkapi dengan komponen berperforma tinggi dan teknologi terbaru. Didampingi dengan prosesor Intel Core Generasi ke-12 dan kartu grafis NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, laptop ini mampu menjalankan judul-judul game AAA pada FPS tertinggi.

Dengan dukungan NVIDIA G-SYNC dan DLSS, nikmati kemulusan gameplay dan framerate yang tinggi pada game yang mendukung teknologi tersebut.

Display Gaming

Colorful X15 XS memiliki display 15,6 inci dengan refresh rate 144Hz untuk gameplay yang lebih cair. Display ini juga memiliki tingkat kecerahan 300 nit untuk akurasi warna dan ketajaman gambar. Selain itu, desain micro-edge layarnya memiliki 86 persen rasio screen-to-body.

Pendingin Storm Blade 2.0 dengan Freezing Mode

Colorful melengkapi laptop gaming ini dengan teknologi pendinginan Storm Blade 2.0 dengan Freezing Mode. Desain pengatur temperatur ini memiliki kipas turbo ganda dengan baling-baling, dan heatsink berperforma tinggi dan empat pipa penghantar panas.

Laptop ini juga memiliki empat ventilasi pendingin yang meningkatkan aliran udara serta efisiensi pendinginan. Untuk pendinginan yang lebih ekstrem, pengguna dapat mengaktifkan Freezing Mode dengan menekan FN+1 yang akan meningkatkan kerja kipas pendingin ke mode turbo untuk proses pendinginan maksimum.

Keyboard Anti-Meleset dengan RGB Backlit

Colorful X15 XS memiliki keyboard anti-meleset dengan RGB backlit dengan 15 pilihan RGB, memiliki jarak 1.8mm dan pantulan taktil. Juga dilengkapi dengan trackpad yang lebar, 30 persen lebih besar ketimbang trackpad gaming biasanya.

Laptop gaming anyar itu dijual dengan harga US$1.099 untuk i7+3050Ti dan US$999 untuk i5+3050Ti.