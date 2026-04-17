Comeback Gagal, Persebaya Takluk 1-2 dari Madura United di Kandang Sendiri

Pesepakbola Persebaya Surabaya Gali Freitas (kiri) berusaha merebut bola dari pemain Madura United Roger Bonet Badia (kanan) saat pertandingan pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/4/2016) malam. (Foto: Antara/Rizal Hanafi).

Madura United sukses mencuri poin penuh saat bertandang ke markas Persebaya Surabaya dalam lanjutan Super League pekan ke-28. Bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat malam, tim tamu menang dengan skor 2-1.

Dua gol kemenangan Madura United dicetak Lulinha dan Riquelme. Sementara itu, Persebaya hanya mampu membalas satu gol melalui Riyan Ardiansyah.

Jalannya Laga

Sejak awal pertandingan, Persebaya mencoba mengontrol permainan dengan membangun serangan dari lini belakang. Namun, Madura United justru lebih dulu unggul pada menit ke-13 lewat tendangan jarak jauh Lulinha yang tak mampu dijangkau kiper Andhika Ramadhani.

Tertinggal satu gol, Persebaya meningkatkan intensitas serangan. Sejumlah peluang sempat tercipta, salah satunya melalui Gali Freitas pada menit ke-22, tetapi masih bisa digagalkan kiper Madura United, Diky Indriyana.

Memasuki babak kedua, tekanan dari tuan rumah terus berlanjut. Bruno Paraiba sempat mengancam pada menit ke-61 lewat aksi individu, namun upayanya belum membuahkan hasil.

Di tengah tekanan Persebaya, Madura United justru menambah keunggulan melalui skema serangan balik pada menit ke-64. Riquelme yang baru masuk sebagai pemain pengganti berhasil mencetak gol kedua.

Persebaya tak menyerah dan terus mencoba mengejar ketertinggalan. Riyan Ardiansyah yang masuk di babak kedua beberapa kali menciptakan peluang, sebelum akhirnya memperkecil skor pada menit ke-82 setelah memanfaatkan umpan Milos Raickovic.

Pada sisa waktu pertandingan, kedua tim saling menekan. Madura United sempat mengancam lewat Paulo Sitanggang, sementara peluang emas Persebaya melalui Mihailo Perovic pada menit ke-88 masih membentur mistar gawang.

Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-1 untuk kemenangan Madura United tetap bertahan.

Hasil ini membuat Madura United mengoleksi 26 poin dan naik ke peringkat 15 klasemen, menggeser Persis dan Persijap. Sementara Persebaya tertahan di posisi keenam dengan 42 poin.

Pada laga berikutnya, Persebaya dijadwalkan bertandang ke markas Malut United FC di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Kamis pekan depan pukul 19.00 WIB. Sementara itu, Madura United akan menjamu Dewa United di Stadion Gelora Bangkalan pada Sabtu (25/4) pukul 19.00 WIB.