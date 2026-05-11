'Comeback' ke Korsel, Megawati Kini Berseragam Klub Voli Hyundai Hillstate

Pevoli Jakarta Pertamina Enduro Megawati Hangestri Pertiwi bersiap melakukan servis bola ke arah tim Jakarta Electric PLN Mobile pada pertandingan Final Four Proliga 2026 di GOR Sritex Arena, Solo, Jawa Tengah, Minggu (12/4/2026). (Foto: Antara/Maulana Surya/tom)

Bintang voli putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi dipastikan kembali berkarier di Liga Voli Korea Selatan (Korsel) setelah resmi bergabung dengan klub Hyundai Hillstate untuk menghadapi musim 2026/2027.

"Megawati telah bergabung dengan tim bola voli Hyundai Hillstate. Kami dengan tulus menyambut anda (Megawati)," demikian pernyataan manajemen klub Hyundai Hillstate dalam media sosial resminya yang dipantau di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Kepindahan Megawati ke Hyundai Hillstate menjadi salah satu kabar besar dalam dunia voli Asia mengingat penampilan impresif pemain asal Jember, Jawa Timur, itu dalam beberapa musim terakhir, baik di level klub maupun bersama tim nasional Indonesia.

Megawati datang ke Korea Selatan dengan modal performa gemilang setelah sukses membawa Jakarta Pertamina Enduro menjuarai Proliga 2026. Penampilannya sepanjang kompetisi kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pevoli terbaik Indonesia saat ini.

Rumor bergabungnya Megawati ke Hyundai Hillstate sebenarnya sudah mencuat sejak beberapa waktu lalu. Spekulasi semakin kuat ketika pelatih Hyundai Hillstate Kang Sung-hyung terlihat hadir langsung memantau penampilan Megawati pada laga final Proliga 2026 di GOR Among Rogo, Yogyakarta, akhir April lalu.

Kehadiran Kang Sung-hyung saat itu langsung menarik perhatian pecinta voli Indonesia dan Korea Selatan. Banyak pihak menilai kedatangan pelatih asal Korea tersebut merupakan sinyal kuat bahwa Hyundai Hillstate tengah serius mendekati Megawati.

Kembalinya Megawati ke Korea Selatan juga menandai periode kedua dalam karier internasionalnya di kompetisi voli Negeri Ginseng tersebut. Sebelumnya, pemain yang akrab disapa Megatron itu tampil bersama Red Sparks selama dua musim pada periode 2023 hingga 2025.

Selama memperkuat Red Sparks, Megawati tampil impresif dan menjadi salah satu pemain asing paling bersinar di Liga Voli Korea. Ia berhasil membantu timnya menembus babak play-off pada musim pertama dan melaju hingga final pada musim kedua.

Gaya permainan agresif, kemampuan menyerang yang kuat, serta mental bertanding yang konsisten membuat Megawati mendapatkan tempat spesial di hati pendukung Red Sparks maupun pecinta voli Korea Selatan.

Penampilan cemerlang tersebut juga membuat nama Megawati semakin dikenal di level internasional sekaligus membuka jalan bagi atlet voli Indonesia untuk bersaing di kompetisi elite Asia.

Di Hyundai Hillstate, Megawati akan bermain di bawah arahan pelatih Kang Sung-hyung dan diproyeksikan menjadi salah satu kekuatan utama tim bersama pemain asal Amerika Serikat Jordan Wilson yang lebih dahulu diperkenalkan klub.

Hyundai Hillstate sendiri merupakan klub asal Suwon, salah satu klub besar di Liga Voli Korea yang memiliki tradisi kuat dalam persaingan papan atas kompetisi.