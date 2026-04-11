9 Contoh Globalisasi di Bidang Ekonomi yang Terjadi di Indonesia

Ukuran Font Kecil Besar

Globalisasi menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari. Fenomena ini membuat semua negara bergabung dan terhubung satu sama lain, mulai dari aspek pertumbuhan teknologi dan informasi, sosial, hingga ekonomi.

Dalam bidang ekonomi, globalisasi membawa dampak yang begitu besar bagi suatu negara.

Mulai dari akses ke pasar internasional dan pasar modal, masuknya investasi asing, pertukaran teknologi, hingga terbukanya peluang kerja yang lebih luas.

Dalam praktiknya, bisa mendorong suatu negara jadi lebih fokus mengembangkan spesialisasi dalam suatu bidang, memperluas lapangan kerja, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Gambaran mudahnya, sebuah brand smartphone Amerika Serikat, mempercayai produksi komponen di Tiongkok, lalu dirakit di Korea Selatan, dan dijual ke pasar global.

Seluruh rangkaian aktivitas inilah yang disebut sebagai globalisasi ekonomi.

Contoh Globalisasi di Bidang Ekonomi yang Terjadi di Indonesia

1. Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI)

Investasi Asing Langsung sangat umum terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Bentuknya beragam, bisa dengan mendirikan atau mengakuisisi perusahaan, atau investasi melalui pasar modal.

Praktik ini biasanya dilakukan karena adanya keinginan dari suatu negara atau perusahaan asing yang ingin mengakses pasar baru, memanfaatkan biaya produksi lebih rendah, dan mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan yang tidak dimiliki di negaranya.

Pada April 2026, Indonesia resmi menandatangani kerja sama dengan Korea Selatan dengan komitmen investasi sebesar US$10,2 miliar (sekitar Rp173 triliun).

Investasi ini menyasar berbagai sektor strategis, seperti energi, industri dan manufaktur, teknologi, hingga infrastruktur.

Dampak dari investasi ini sangat besar, mulai dari potensi pertumbuhan ekonomi, transfer ilmu teknologi dari Korea Selatan ke tenaga kerja lokal, penciptaan lapangan kerja, dan masih banyak lainnya.

2. Rantai Pasok Global (Global Supply Chain)

Fakta yang tidak banyak orang tahu kalau brand-brand ternama dunia sering tidak memegang lini produksinya sendiri, melainkan melempar ke pihak ketiga atau berinvestasi dengan mendirikan pabrik di suatu negara.

Praktik ini sangat lumrah terjadi, khususnya di industri fashion, teknologi, hingga otomotif.

Di Indonesia, salah satu brand global yang memproduksi barangnya di sini adalah Adidas, dengan pabriknya di Brebes, Jawa Tengah.

3. E-Commerce Internasional

Di era digital, masyarakat global semakin dimudahkan dalam berbelanja melalui berbagai platform e-commerce, sebut saja seperti TikTok Shop, Shopee, Temu, dan Amazon.

Dulu, platform tersebut hanya beroperasi di negaranya masing-masing, tetapi sekarang, semua masyarakat global bisa menggunakan dan belanja barang-barang dari luar negeri tanpa harus mengunjunginya.

Selain menyasar konsumen (B2C), ada juga platform e-commerce yang langsung menyasar pelaku usaha atau segmen B2B (Business-to-Business).

Kehadirannya, memudahkan produsen untuk menjangkau serta mendapatkan klien internasional.

4. Perdagangan Bebas (Trade Liberalization)

Globalisasi memudahkan negara-negara untuk menjalin kerja sama perdagangan melalui banyak perundingan.

Kesepakatan yang dibuat beragam, mulai dari pemotongan biaya pajak ekspor-impor hingga kesepakatan harga yang kompetitif.

Contoh nyata yang pernah terjadi ketika Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada Februari 2026.

Dalam kesepakatan itu, AS membebaskan tarif bea masuk untuk 1.819 pos tarif produk ekspor Indonesia.

Sebagai imbal balik, Indonesia membebaskan tarif impor bagi produk AS, termasuk komoditas bahan baku seperti gandum dan kedelai.

5. Perusahaan Multinasional

Agar bisa bersaing secara global, banyak perusahaan besar berinvestasi dengan mendirikan pabrik atau kantor cabang di berbagai negara untuk memanfaatkan keunggulan yang dimilikinya.

Praktik ini memberikan keuntungan besar bagi kedua belah pihak:

: Mereka mendapat lokasi strategis untuk membangun pabrik, mendapatkan sumber daya manusia dengan upah yang lebih kompetitif, serta memperoleh akses langsung ke sumber daya alam yang menjadi bahan baku utama produksi. Bagi Negara: Kehadiran perusahaan asing memberikan keuntungan berupa penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas dan daya saing, peningkatan penerimaan pajak negara, hingga transfer teknologi dan pengetahuan bagi tenaga kerja.

Di Indonesia, terdapat beberapa perusahaan multinasional yang telah lama beroperasi, seperti Unilever, Freeport, dan Coca-Cola.

6. Penggunaan Teknologi Informasi dalam Bisnis

Di tengah masifnya penggunaan e-commerce, memicu terjadinya peningkatan dalam kegiatan transaksi lintas negara.

Aktivitas ini mendorong bank-bank global untuk berinvestasi dan memperluas layanan mereka di berbagai negara, seperti membuka cabang dan lain sebagainya.

Selain sektor perbankan, industri cloud computing juga merasakan dampak, karena banyak perusahaan lokal yang mulai menggunakan layanan komputasi awan untuk mengelola data bisnis dengan aman tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk membangun server sendiri.

7. Standarisasi Produk Internasional

Perdagangan internasional memberikan kesempatan bagi berbagai sektor untuk bersaing di kancah global.

Produk yang diperdagangkan sangat beragam, mulai dari bahan baku hingga barang jadi.

Namun, untuk menembus pasar internasional, terdapat standar kualitas yang wajib dipenuhi, seperti CE Marking (keamanan produk), FSC (sertifikasi produk kayu/kehutanan berkelanjutan), dan standar lainnya.

Mematuhi standar kualitas bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi menjadi pembelajaran bagi para pelaku usaha untuk bisa memberikan produk dan pelayanan terbaik bertaraf internasional.

8. Alih Teknologi

Investasi asing tidak hanya membawa modal, tetapi juga menjadi sarana transfer ilmu bagi tenaga kerja lokal.

Dengan adanya interaksi secara langsung di dalam dunia kerja, pekerja domestik berkesempatan meningkatkan keterampilan teknis dari teknisi ahli mancanegara.

Modal keahlian ini nantinya akan bermanfaat bagi dirinya dan negara, seperti membuka bisnis baru hingga memberikan pelatihan kepada pekerja domestik lainnya.

Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia dalam negeri bisa lebih bersaing di kancah global.

9. Sektor Pariwisata

Globalisasi turut berdampak langsung pada sektor pariwisata melalui dukungan teknologi dan konektivitas digital.

Kehadiran media sosial, membuat promosi destinasi wisata di berbagai daerah lebih cepat dikenal di kancah dunia.

Harapannya hanya satu, yaitu menarik kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia untuk meningkatkan devisa negara.

Untuk mendukung hal ini, pemerintah juga memberikan fasilitas bebas visa bagi beberapa negara guna meningkatkan angka kunjungan setiap tahunnya.