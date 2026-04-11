100+ Kata-Kata Menarik Perhatian Pembeli di Pameran, WA, dan Media Sosial, Dijamin Bikin Pesanan Banjir!

Ilustrasi sedang membuat copywriting untuk jualan (Foto: Gemini AI)

Di tengah persaingan bisnis yang ketat, menarik perhatian pembeli menjadi hal yang sulit, karena para pelaku usaha akan bekerja semaksimal mungkin untuk memikat hati mereka.

Berbagai cara pastinya dilakukan, mulai dari memasang banner besar, menggunakan kostum, memberikan promo besar-besaran, dan lain sebagainya.

Hampir semua teknik pemasaran pasti digunakan. Namun, ada satu teknik pemasaran yang sebenarnya sederhana, tetapi jarang dimaksimalkan penggunaannya oleh banyak pelaku usaha, yaitu copywriting.

Copywriting adalah sebuah seni menulis teks yang bersifat persuasif dengan tujuan agar pembaca atau audiens terdorong untuk melakukan tindakan yang kita inginkan.

Dengan pemilihan kata-kata yang tepat, kamu bisa menarik banyak perhatian pelanggan, baik secara offline maupun online.

Contoh Kata-Kata Menarik Pembeli Saat di Acara Bazaar dan Pameran

Hanya tersedia di bazaar ini, tidak dijual online! Cuma ada 10 unit per hari, jangan sampai kehabisan. Harga miring khusus pengunjung bazaar! Diskon sampai 70%, dompet aman gaya tetap keren Harga mulai dari 10 ribu aja, kualitas nggak murahan! Tebus murah cuma 5 ribu setelah belanja minimal 50 ribu. Harga teman, kualitas jutawan! Dapatkan cashback langsung tanpa diundi! Bahan dijamin adem, cocok banget buat cuaca panas kayak sekarang. Awet bertahun-tahun, investasi terbaik! Asli buatan tangan, detailnya nggak ada yang nyamain! Sehat, enak, dan tanpa pengawet. Cobain testernya dulu disini! Foto di booth kami, posting di IG, dapet hadiah langsung! Main game yuk! Menang langsung dapet voucher belanja! Follow sosmed kami sekarang, dapat merchandise lucu! Demo produk langsung! Lihat sendiri cara kerjanya yang ajaib! Tebak aroma/rasa, dapet diskon tambahan 10%! Tulis harapanmu di pohon keinginan kami dan ambil hadiahmu! Paket bundling! Beli lebih banyak, hemat lebih banyak. Barang paling dicari di pameran ini, mampir sebelum ludes!

Contoh Kata-Kata Promosi Lewat WhatsApp yang Dijamin Menarik Perhatian Pelanggan

Halo Kak [Nama], ada hadiah kecil nih di dalam pesan ini khusus buat Kakak… Hai Kak, tadi aku lihat produk ini dan langsung ingat Kakak. Lagi ada promo pula! Hanya untuk kontak WA saya: Diskon rahasia 20% tanpa syarat. Mau kodenya? Aku punya penawaran yang nggak aku share di Instagram, cuma di WA ini aja. SISA 3 SLOT! Siapa cepat dia dapat, harga coret cuma sampai jam 5 sore. "Flash Sale WA Only! Balas 'MAU' sekarang buat dapetin harga [Harga Murah]. Cuma hari ini: Ongkir GRATIS ke seluruh Indonesia tanpa minimal belanja! Lagi cuci gudang! Semua barang di bawah 50rb, sisa stok tinggal sedikit! "Kak, tahu nggak kenapa [Masalah] sering terjadi? Ini solusinya… Curhat dikit Kak, stok barang ini sebenernya susah banget didapet, tapi.. Fakta unik: 9 dari 10 orang merasa lebih [Manfaat] setelah pake ini. "Lagi bingung cari kado? Aku kasih ide yang pasti bikin doi seneng nih. DISKON 50% KHUSUS HARI INI. Mau katalog lengkapnya Kak? Beli [Produk A] Gratis [Produk B]. Hemat [Nominal Harga]! Gajian tiba! Saatnya self-reward dengan diskon spesial gajian dari kami. Gajian tiba! Saatnya self-reward dengan diskon spesial gajian dari kami Jangan lupa Kak, besok kita ada live streaming khusus bagi-bagi hadiah! Selamat ulang tahun Kak! Ada kado diskon 30% buat Kakak hari ini. "Yuk ikutan PO! Biar nggak kehabisan saat barangnya ready nanti. "Dompet lagi tipis tapi pengen jajan? Tenang, harga kita bersahabat banget. Obat pusing paling ampuh? Belanja! Apalagi lagi ada promo gini. Jangan dilihat doang Kak, nanti naksir. Mending langsung bungkus! Self-reward itu perlu, kerja keras bagai kuda, masa jajan aja nggak boleh? Balas 'REK' kalau Kakak mau langsung amankan stoknya sekarang. Kirim screenshot produk yang Kakak suka, nanti aku kasih harga spesial. Mau join grup diskon kami? Balas 'JOIN' ya. "Jangan tunda lagi, kebahagiaan Kakak cuma sejarak satu klik! Launching produk baru jam 7 malam ini! Jangan sampai ketinggalan. Lagi ada promo 'Beli 2 Lebih Hemat'. Cocok buat patungan bareng temen. Halo! Kakak terpilih dapet voucher belanja karena sering mampir ke toko kami.

Contoh Hook yang Bisa Menarik Perhatian Audiens di Media Sosial

Tips simpel buat ningkatin [Keahlian/Kondisi] kamu sekarang juga Alat ini kelihatan simpel, tapi fungsinya luar biasa! Hanya butuh 5 menit buat nyelesain masalah [Masalah] kamu. Jangan beli [Produk] sebelum kamu nonton video ini! Solusi buat kamu yang pengen [Tujuan] tapi males ribet. Barang paling dicari tahun ini akhirnya restock lagi! Edisi terbatas, nggak bakal diproduksi lagi! Semua orang salah mikir soal [Topik]... Banyak orang bakal marah kalau aku spill rahasia ini. Stop dengerin tips dari 'expert' abal-abal, cobain ini. Mungkin ini pendapat yang nggak populer, tapi… Awalnya nggak percaya, tapi liat hasilnya sekarang! "Gimana aku dapet [Hasil] dalam waktu kurang dari sebulan. Ini produk yang bikin aku selalu ditanya 'pake apa sih? Real story: Gimana alat ini nyelamatin [Masalah] aku. "Rating jujur 10/10 buat barang unik yang satu ini." Kenapa produk ini dapet rating bintang 5 dari ribuan orang. Siapa lagi yang pengen dapet [Hasil] tanpa ribet? Mau nggak aku kasih tahu cara dapet diskon 50%? Apa jadinya kalau kamu bisa [Hasil] cuma modal HP? "Siapa yang pengen wajahnya [Hasil] kayak gini? POV: Kamu nemuin barang yang selama ini kamu cari. A Day in My Life pake [Produk] andalanku. Unboxing paket yang isinya bikin kaget! Rekomendasi buat kamu si paling [Kategori]. Tunggu, jangan di-skip dulu! Kenapa ya orang-orang pada borong produk ini? "Udah tau belum kalau ada [Fitur] di dalam aplikasi ini? Liat bedanya sebelum dan sesudah pake [Produk]. Kenapa aku berhenti pake [Merek Terkenal] dan pindah ke sini

Ide Kata-Kata Jualan yang Bisa Memikat Hati Pembeli Saat Live Streaming