10 Contoh Reklame Komersial yang Sering Ditemukan di Sekitar Kita

Selain beriklan, sebuah bisnis juga harus aktif membuat reklame secara berkala. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan atau informasi lainnya.

Bentuknya dikemas dengan kata-kata menarik dan gambar atau visual yang tidak bertele-tele atau singkat.

Tujuan utamanya hanyalah untuk memperkenalkan atau membangun visibilitas (brand awareness) melalui gambar dan kata-kata yang menarik.

Jenis media yang digunakan ada banyak, mulai dari media cetak, media digital, dan lain sebagainya.

Apakah Iklan Tradisional dan Iklan Digital Sama?

Baik iklan tradisional dan digital sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu menjangkau dan memengaruhi konsumen.

Bedanya, iklan tradisional menggunakan metode pemasaran yang telah teruji selama puluhan tahun, seperti iklan TV, papan reklame, iklan radio, dan media cetak, yang ditampilkan di depan khalayak luas, alias bersifat massal.

Sementara iklan digital menampilkan iklan di platform digital seperti iklan di media sosial, pencarian berbayar, dan lainnya yang ditayangkan secara tertarget berdasarkan perilaku, minat, hingga demokrasi, sehingga pesan yang disampaikan bersifat lebih personal.

Jenis-Jenis Reklame Komersial yang Umum Ditemukan di Ruang Publik

1. Billboard dan Baliho

Contoh reklame billboard (Foto: Freepik)

Billboard dan baliho menjadi reklame komersial yang sering digunakan brand-brand besar, karena tayang di luar ruangan selama 24/7, ukurannya yang besar, dan dapat dilihat oleh khalayak luas.

Billboard sendiri biasanya bersifat permanen dan sering ditemukan di jalan raya atau sisi jalan tol, sementara baliho bersifat semi-permanen yang bisa dilepas pasang saat acara tertentu.

2. Videotron

Contoh videotron di pusat perbelanjaan (Foto: Freepik)

Videotron merupakan versi modern billboard yang menampilkan video/gambar bergerak di ruang publik.

Media yang satu ini biasanya mudah ditemukan di area publik yang ramai, seperti pusat perbelanjaan, halte bus, stasiun kereta, dan masih banyak lainnya.

Untuk yang ada di Bunderan HI atau Mall Taman Anggrek, itu biasa disebut sebagai megatron karena ukurannya yang sangat besar, sesuai dengan traffic yang didapat setiap harinya.

3. Neon Box

Contoh neon box yang sering ditemukan di toko di pinggir jalan (Foto: Freepik)

Reklame yang bersifat tetap yang sering ada di sisi jalan. Biasanya, di dalamnya terdapat lampu, agar iklan tetap terlihat jelas di malam hari.

4. Spanduk & Umbul-Umbul

Contoh spanduk yang digunakan saat acara (Foto: YouTube / Inilahcom)

Reklame yang bersifat sementara yang dicetak di atas kain panjang yang dipasang di tiang jalan atau sebagai latar belakang di sebuah acara.

Biasanya, media ini digunakan untuk meramaikan suasana saat acara konser.

5. Stiker di Kendaraan

Contoh iklan di transportasi umum (Foto: City Vision)

Stiker reklame yang ditempel di bodi kendaraan, seperti bus, kereta, pesawat, hingga kaca bagian belakang mobil kendaraan pribadi / online.

6. Iklan di dalam Transportasi Umum

Contoh iklan di dalam kabin pesawat (Foto: Facebook / Kembang FreshCare Malaysia)

Iklan digital atau poster yang biasa ditemukan di area transportasi umum dan fasilitasnya, seperti di area gerbong KRL, MRT, atau pesawat.

7. X-Banner / Roll-Up Banner

Contoh X-Banner (Foto: Freepik)

Media cetak klasik yang sering digunakan oleh pelaku usaha untuk menampilkan logo atau produk unggulannya di acara pameran.

8. Poster

Poster yang ditempel di dinding (Foto: Unsplash / thoutbox)

Iklan cetak klasik yang berukuran sedang yang ditempel pada dinding atau mading.

9. Point of Sales (POS) Ads

Contoh point of sales ads, iklan cetak di area kasir (Foto: Shapeshifter Media)

Iklan cetak yang bisa berupa floor graphic, counter display, poster, hingga digital signage di kasir.

Media ini digunakan sebagai penanda atau pembeda dengan produk lain yang ada di minimarket.

10. Pylon Sign

Pylon Sign (Foto: Forman Signs)

Pylon Sign adalah papan besar tinggi yang biasanya berdiri di depan SPBU atau pusat perbelanjaan yang menampilkan daftar tenant atau harga BBM.