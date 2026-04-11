40 Contoh Sila Ke-5 dalam Kehidupan Sehari-Hari di Sekolah, Rumah, dan Tempat Kerja

Sabtu, 11 April 2026 - 15:00 WIB

Ukuran Font Kecil Besar

Indonesia memiliki dasar negara dan ideologi nasional yang menjadi pedoman seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila.

Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Ir. Soekarno pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) 1 Juni 1945, lalu disahkan pada 18 Agustus 1945 bersamaan dengan pengesahan UUD.

Pancasila dijadikan ideologi negara karena merupakan hasil dari kesepakatan bersama para Pendiri Bangsa yang isinya mengandung nilai-nilai dasar yang dapat mempersatukan keberagaman dan pemersatu bangsa.

Seluruh nilai-nilai Pancasila bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sila ke-5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Sejarah Singkat Pancasila dan Isinya

Rumusan Pancasila dibuat oleh tiga tokoh nasional yang disebut dengan founding fathers, yaitu Mohammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno.

Masing-masing tokoh memaparkan rumusannya dalam sidang BPUPKI yang diselenggarakan pada 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945.

Di akhir sidang BPUPKI, Ir. Soekarno memaparkan ideologi Pancasila. Setiap silanya dilengkapi dengan simbol yang menggambarkan isi atau maknanya masing-masing:

Ketuhanan Yang Maha Esa (lambang bintang) Kemanusiaan yang adil dan beradab (lambang rantai) Persatuan Indonesia (lambang pohon beringin) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (lambang kepala banteng) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (lambang padi dan kapas)

Makna Sila Ke-5 dalam Pancasila

Sila ke-5 dalam Pancasila berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dengan simbol padi dan kapas.

Sila ini mengandung makna bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam segala aspek kehidupan, tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan.

Keadilan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, juga mencakup dengan hukum, pendidikan, hingga kesejahteraan sosial.

Selain pemerintah, seluruh warga negara bisa mengimplementasikan nilai-nilai sila ke-5 dalam kehidupan sehari-hari.

Contoh Penerapan Sila ke-5 dalam Kehidupan Sehari-Hari

Berikut adalah beberapa contoh penerapan sila ke-5 di berbagai kegiatan:

Di Sekolah

Guru bersikap adil dalam pembagian piket setiap siswa di dalam kelas. Semua siswa bergotong royong bersama untuk membersihkan dan merapikan kelas. Siswa bersama-sama menjaga fasilitas yang ada di sekolah agar bisa dinikmati bersama. Tidak mengejek teman yang memiliki keterbatasan. Berteman dan bersikap baik dengan siapapun di lingkungan sekolah, tanpa melihat latar belakang ekonomi atau sosial. Tidak melakukan kecurangan kepada guru ataupun teman. Datang tepat waktu sebagai bentuk menghargai waktu orang lain. Berani membela teman yang menjadi korban perundungan. Menghargai pendapat teman saat diskusi atau kerja kelompok. Menghargai hasil karya teman sekelas tanpa membanding-bandingkannya.

Di Lingkungan Masyarakat

Menghargai hak tetangga untuk beristirahat dengan tidak menyalakan musik terlalu keras di malam hari. Tidak memonopoli fasilitas umum (seperti trotoar atau taman). Membantu tetanga yang sedang terkena musibah tanpa melihat suku atau agama. Menjaga kerukunan antarwarga tanpa melihat perbedaan. Tidak merusak fasilitas umum (taman, lampu jalan, halte). Menghormati perbedaan keyakinan atau budaya tetangga. Tidak melakukan pungutan liar di lingkungan masyarakat. Menghargai pendapat orang lain dalam rapat RT/RW. Tidak menggunakan hak pribadi untuk memaksa atau menindas orang lain. Berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, seperti ikut gotong royong membersihkan lingkungan sekitar.

Di Lingkungan Keluarga

Orang tua memberikan kasih sayang yang setara kepada semua anak. Menghormati hak privasi satu sama lain. Saling membantu saat ada anggota keluarga yang kesulitan. Menghargai pendapat seluruh anggota keluarga dalam sebuah diskusi keluarga. Membagi makanan secara adil kepada seluruh anggota keluarga. Orang tua mendengarkan keluhan anak dengan objektif. Pembagian tugas rumah tangga yang merata antara anggota keluarga. Berdiskusi untuk mengambil keputusan besar. Menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah bersama-sama. Anak menjalankan kewajiban belajar sebagai tanggung jawab di rumah.

Di Lingkungan Kerja