Kecelakaan crane di kawasan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (13/11/2026). (Foto: tangkapan layar @jakartabanget.id)

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Kecelakaan kerja terjadi di sebuah proyek pembangunan di kawasan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (13/11/2026) siang.

Sebuah alat berat rangka baja crane mengalami patah hingga mengakibatkan seorang pekerja meninggal dunia.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan adanya insiden kecelakaan kerja tersebut.

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"Benar, telah terjadi kecelakaan kerja berupa crane yang patah di sebuah proyek pembangunan di kawasan Mega Kuningan," ucap Budi kepada awak media, Jumat (13/11/2026).

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Budi mengatakan kejadian tersebut, satu orang pekerja dinyatakan meninggal dunia. Petugas kemudian melakukan evakuasi terhadap korban untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut di rumah sakit.

"Peristiwa tersebut mengakibatkan seorang pekerja laki-laki meninggal dunia. Korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut," ujar Budi.