Crazy Rich Abal-abal Suka Pamer Harta

Belakangan publik mulai marak membicarakan soal crazy rich, karena kemunculannya heboh di media sosial (medsos). Saat nampang di medsos, para crazy rich ini, acapkali memamerrkan harta atau fasilitas yang mereka miliki.

Namun dengan kasus yang menjerat Indra Kenz dan Dony Salmanan yakni dugaan investasi bodong Binomo, banyak orang yang ragu dengan para crazy rich. Netizen mulai menyebut soal orang kaya abal-abal karena faktanya mereka tidak sekaya yang publik pikirkan. Sebab kekayaan mereka diperoleh dari hasil yang tidak halal atau menipu.

Netizen menilai orang-orang kaya atau yang biasa berlabel crazy rich umumnya masuk dalam daftar orang terkaya versi majalan Forbes. Sedangkan orang kaya palsu tidak pernah masuk tapi doyan pamer kekayaannya di media sosial.

Seperti di Indonesia, netizen membandingkan sosok orang kaya yang sebenarnya yakni Michael Bambang Hartono yang sering masuk daftar orang terkaya di dunia. Namun Michael tidak pernah terdengar atau pamer gaya hidup yang glamor di media.

Michael Hartono merupakan salah orang terkaya di Indonesia dengan harta sebesar US$ 19,7 miliar. Hal ini sesuai dengan daftar majalah Forbes 'The Richest in 2021'. Michael juga menempati posisi ke-89 orang terkaya di dunia.

Crazy Rich Asli Tak Suka Pamer Harta

Akun @rehue**ah*ng*l menyebut jika kehidupan orang kaya sebenarnya tidak akan mereka pamerkan. Akun tersebut mencontohkan kehidupan keluarga Riady salah satu orang terkaya di Indonesia.

"Seumur-umur aku follow kehidupan keluarga Riady dari zaman nggak ada sosmed sampai ada sosmed. Dengar perkara pak James ke mana-mana naik helikopter dll. Tapi mereka sendiri nggak pernah flexing apa yang mereka punya dan pakai. Malah sekarang Henry Riady di IG ngeshownya project-project dia dan promo terus," tulisnya.

Kemudian akun @han*a*d* mengungkapkan jika dia tak pernah percaya dengan orang yang mengaku crazy rich dan hobi pamer kekayaan.

"Nggak pernah percaya sama the so called 'crazy rich' yang hobi pamer harta di sosmed. They're trying to sell you something pasti, in the end itu semua trik marketing. OKB (orang kaya baru) energy is just so irritating and it spreads like a virus in era," tulisnya.