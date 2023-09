Credit Suisse Dapat Bantuan, Minyak Coba Bangkit di Sesi Asia

Minyak mentah berjangka Brent terangkat 60 sen atau 0,8 persen, menjadi diperdagangkan di 74,29 dolar AS per barel pada pukul 07.42 GMT. (Foto: iStockphoto.com)

Pasar minyak agak tenang setelah Credit Suisse mendapatkan penyelamat keuangan dari regulator Swiss. Harga minyak pun bangkit kembali di perdagangan Asia pada Kamis (16/3/2023) sore. Itu terjadi setelah meluncur turun ke posisi terendah 15 bulan di sesi sebelumnya.

Harga minyak mentah berjangka Brent terangkat 60 sen atau 0,8 persen, menjadi diperdagangkan di 74,29 dolar AS per barel pada pukul 07.42 GMT. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS terdongkrak 47 sen atau 0,7 persen, menjadi diperdagangkan di 68,08 dolar AS per barel.

Namun, terpukul oleh kekhawatiran meningkatnya tekanan pada bank-bank di seluruh dunia, sentimen pasar tetap rapuh dengan kedua harga acuan melepaskan beberapa kenaikan Kamis pagi yang membuat Brent naik lebih dari satu dolar.

Pada Rabu (15/3/2023), penurunan hari ketiga berturut-turut, minyak mentah AS turun di bawah 70 dolar AS per barel untuk pertama kalinya sejak 20 Desember 2021. Brent telah kehilangan hampir 10 persen sejak penutupan Jumat (10/3/2023), sementara minyak mentah AS jatuh sekitar 11 persen.

"Mengingat (ini) benar-benar digerakkan oleh makro daripada digerakkan oleh fundamental minyak, WTI dapat menggoda gagasan mencapai titik terendah di 60 dolar AS. Tapi saya tidak benar-benar melihat kehancuran total," kata Viktor Katona, analis minyak mentah utama di perusahaan analitik data Kpler.

Credit Suisse mengatakan pada Kamis akan meminjam hingga 54 miliar dolar AS dari bank sentral Swiss untuk menopang likuiditas dan kepercayaan investor setelah kemerosotan sahamnya meningkatkan kekhawatiran tentang krisis keuangan global.

"Sentimen pasar memburuk karena krisis perbankan meluas ke Eropa dari AS. Tren masa depan akan bergantung pada tingkat kecemasan pasar bahkan saat fundamental tidak selalu menunjukkan banyak tanda bearish," kata analis dari Haitong Futures dalam sebuah pernyataan.

Prospek cerah OPEC untuk permintaan minyak China juga mendukung harga, kata Lim Tai An, analis di Phillip Nova Pte.

OPEC menaikkan perkiraan permintaan China untuk 2023 awal pekan ini dan laporan bulanan dari Badan Energi Internasional (IEA) pada Rabu (15/3/2023) mengisyaratkan dorongan yang diharapkan untuk permintaan minyak dari dimulainya kembali perjalanan udara dan pembukaan kembali ekonomi China setelah meninggalkan kebijakan nol-COVID. Akan tetapi, kekhawatiran kelebihan pasokan tetap ada.

IEA mengatakan dalam laporannya bahwa stok minyak komersial di negara-negara OECD telah mencapai level tertinggi dalam 18 bulan, sementara produksi minyak Rusia tetap mendekati level sebelum perang pada Februari meskipun ada sanksi atas ekspor lintas lautnya.

Stok minyak mentah AS juga naik minggu lalu sebesar 1,6 juta barel, melebihi ekspektasi para analis kenaikan 1,2 juta barel, Badan Informasi Energi mengatakan pada Rabu (15/3/2023).

Kemudian pada Kamis, pembuat kebijakan Bank Sentral Eropa terlihat condong ke arah kenaikan suku bunga setengah poin persentase karena ekonomi zona euro meningkat dan inflasi akan tetap tinggi selama bertahun-tahun.

Suku bunga yang lebih tinggi dapat menyebabkan permintaan minyak tertekan karena pertumbuhan ekonomi melambat, tetapi kekhawatiran tentang krisis di sektor perbankan juga dapat membebani permintaan minyak.