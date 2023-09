Cristiano Ronaldo Resmi Berseragam Al Nassr, Dikontrak Rp3,30 T per Tahun

Cristiano Ronaldo akhirnya resmi memiliki klub baru setelah menandatangani kontrak fantastis senilai lebih dari 200 juta euro (sekitar Rp 3,30 triliun) per tahun bersama tim Arab Saudi Al-Nassr.

Melalui akun Twitter resmi mereka, Al Nassr memperkenalkan Ronaldo sebagai pemain baru mereka dan menandatangani kontrak berdurasi dua tahun. Ini berlangsung hingga usia 40-an di Arab Saudi.

“Membuat sejarah baru. Ini adalah rekrutan yang tidak hanya akan menginspirasi klub kami menuju kesuksesan yang lebih besar, tetapi juga menginspirasi liga kami, negara kami, dan generasi mendatang, pria dan wanita, untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Selamat datang @Cristiano di rumah barunya @AlNassrFC,” kata klub tersebut dalam sebuah pernyataan

Pemenang Ballon d'Or lima kali menjadi free agent sejak Manchester United mengakhiri kontraknya bulan lalu.

Hal itu menyusul komentar pemain untuk klub Inggris dalam sebuah wawancara kontroversial.

Prestasi Ronaldo tidak diragukan lagi, ia telah memenangkan lima gelar Liga Champions (2008, 2014, 2016, 2017, 2018), dua gelar Liga Italia (2019, 2020) bersama Juventus, dua trofi Liga Spanyol (2012, 2017) dan tiga trofi Liga Spanyol (2012, 2017). Trofi Liga Inggris (2007, 2008, 2009) bersama Manchester United

Ia juga merupakan pencetak gol terbanyak di Liga Champions dan bersama timnas Portugal yang menjuarai Piala Eropa (Euro) 2016.

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC