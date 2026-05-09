Cuci Tangan Rp12,6 Triliun: Siasat Licin Israel Poles Citra Hancur Lebur

Sejumlah warga Gaza tengah mempersiapkan pemakaman bagi kerabat mereka yang syahid akibat serangan brutal tentara Zionis Israel. (Foto: WAFA)

Citra internasional Israel kini berada di titik nadir. Agresi militer yang berujung pada aksi genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza telah meruntuhkan reputasi negara Zionis tersebut, bahkan di mata warga sekutu terdekatnya, Amerika Serikat (AS).

Tak mau terus terpojok, Tel Aviv dilaporkan tengah menyiapkan siasat 'cuci tangan' dengan biaya fantastis. Tak tanggung-tanggung, anggaran sebesar US$730 juta atau setara Rp12,6 triliun bakal digelontorkan tahun depan hanya untuk proyek propaganda demi memoles citra yang sudah hancur lebur.

Data terbaru dari Pew Research Center yang dirilis April ini mengonfirmasi kejatuhan tersebut. Sebanyak 60 persen orang dewasa di AS kini memandang Israel dengan sentimen negatif. Angka tersebut melonjak tajam dibanding tahun lalu yang berada di angka 53 persen, dan naik hampir 20 poin jika ditarik ke data tahun 2022. Saat ini, hanya 32 persen warga AS yang masih memandang Israel secara positif.

Hindari Isu Agama dan Konflik

Rencana besar perbaikan citra ini sejatinya sudah digodok sejak akhir tahun lalu. Para direktur jenderal dari tiga kementerian paling berpengaruh—Kementerian Luar Negeri, Kantor Perdana Menteri, dan Kementerian Keuangan—telah menyepakati strategi baru untuk 'menghapus' bayang-bayang peperangan dari benak publik internasional.

Siasat pertama adalah mengubah narasi. Israel berencana mengurangi penekanan pada aspek agama dan sebisa mungkin menghindari pembahasan konflik dengan Palestina.

Nathaniel Popper, penulis dari Forward, menyebut bahwa pertemuan para pejabat tinggi Israel ini merupakan manifestasi dari gerakan 'memperbarui citra'. Konsep utamanya: Israel harus dipandang sebagai negara yang relevan, modern, dan progresif, bukan sekadar tempat pertempuran dan ritual agama.

Bidik Mahasiswa Lewat Kampanye 'Gaul'

Siasat kedua jauh lebih spesifik: menyasar generasi muda di kampus-kampus internasional. Organisasi kampus Hillel telah meluncurkan kampanye bertajuk 'Israel Starts with I'.

Upaya ini dilakukan dengan menggelar acara-acara di sekolah dan universitas besar yang menampilkan band serta pembicara asal Israel. Tujuannya satu, yakni menggambarkan Israel sebagai tempat 'orang-orang keren dan gaul' berada.

Wayne Firestone, salah satu motor penggerak gagasan ini, menyatakan bahwa mereka ingin mendobrak paradigma lama. Menurutnya, diskusi mengenai konflik dua sisi sudah tidak lagi diinginkan. Para aktivis pro-Israel kini berpendapat lebih baik menghindari pembicaraan soal Palestina sama sekali, demi menciptakan kesan Yerusalem adalah pihak yang santai dan modern.

Jualan Teknologi dan Medis untuk Pengalihan Isu

Strategi ketiga yang tak kalah licin adalah membanjiri ruang publik dengan berita-berita non-konflik. Mesin propaganda Israel akan lebih masif mengunggah artikel dan konten mengenai kemajuan medis, temuan laboratorium, hingga kecanggihan teknologi buatan mereka.

Langkah ini diambil untuk mengalihkan pandangan dunia dari tumpukan puing di Gaza ke gemerlap laboratorium di Tel Aviv. Dengan modal Rp12,6 triliun, Israel berharap dunia lupa pada genosida dan mulai percaya pada citra baru yang mereka beli dengan harga mahal tersebut.

Namun, di tengah gelombang protes global yang terus meluas, pertanyaannya tetap sama: mampukah uang triliunan rupiah menghapus jejak darah di tanah Gaza?