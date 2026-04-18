Cuek soal Rumor Verstappen, Russel Fokus Kejar Ketertinggalan dari Antonelli

Ukuran Font Kecil Besar

George Russell nampaknya enggan terseret arus spekulasi soal masa depannya. Pembalap asal Inggris ini menegaskan bakal tetap setia bersama Mercedes hingga akhir musim 2026, sesuai kesepakatan yang sudah diteken sebelumnya.

"Saya akan berada di sini tahun depan dengan tim dan itu saja. Tidak banyak lagi yang bisa dibicarakan," kata Russell, Sabtu (18/4/2026).

Meski Mercedes musim lalu sempat kencang dikaitkan dengan juara dunia Max Verstappen yang kini di Red Bull, Russell nyatanya tetap jadi tumpuan utama tim pabrikan Jerman tersebut. Ia menekankan bahwa hubungan kontraknya dengan Mercedes bersifat jangka panjang dan tetap solid meski target tim sempat naik-turun.

"Ini adalah kontrak beberapa tahun. Ini akan berlangsung beberapa tahun, seperti yang kami sepakati tahun lalu, bahkan ketika target tidak tercapai, terlepas bagaimana nantinya, seandainya semua pihak senang ini akan terus berlanjut, tapi seperti saya katakan, target sangat dekat tercapai," ujar Russell.

Musim ini, Mercedes tampil dengan wajah baru lewat duet Russell dan pembalap muda Kimi Antonelli. Hasilnya sejauh ini cukup menakutkan bagi rival, Mercedes menyapu bersih tiga seri awal dengan kemenangan beruntun.

Namun, posisi Russell saat ini justru dibayangi oleh juniornya. Russell harus puas berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan 63 poin. Ia terpaut sembilan poin dari Kimi Antonelli yang secara mengejutkan langsung memuncaki klasemen juara dunia di musim debutnya sebagai pembalap utama tim Silver Arrows.

