Cuma Menang 1-0 Lawan PSBS, Mauricio Souza: Persija Enggak Kreatif!

Persija Jakarta berhasil mengantongi poin penuh dalam lawatan mereka ke markas PSBS Biak di pekan ke-28 Super League 2025/26.

Bertanding di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (18/4/2026), Dony Tri Pamungkas dan kolega menang dengan skor tipis 1-0, berkat gol Emaxwell Souza.

Ya, Macan Kemayoran membuka keunggulan atas Badai Pasifik saat pertandingan baru berjalan tujuh menit. Emaxwell Souza berhasil mengonversi umpan Fabio Calonego menjadi gol pertama Macan Kemayoran.

Memasuki babak kedua, Persija sejatinya terus membangun serangan dengan rapi. Namun, hingga laga usai, tak ada gol tambahan yang tercipta sehingga pertandingan berakhir dengan skor 1-0 untuk Persija.

Pelatih Persija, Mauricio Souza, melontarkan kritik tajam terhadap penampilan anak asuhnya. Kekecewaan itu makin terasa karena Macan Kemayoran menghadapi tim juru kunci yang tengah berada dalam kondisi tidak stabil usai mencuatnya isu penunggakan gaji.

"Ini adalah pertandingan di mana sebenarnya hanya ada satu tim yang benar-benar bermain. Kami tahu semua masalah yang sedang dihadapi PSBS saat ini, dan saya rasa mereka bermain dengan sangat baik sesuai dengan taktik yang mereka usung," kata Souza.

"Mereka sangat disiplin, menempatkan 10 pemain untuk bertahan dari area tengah lapangan ke belakang," ucap dia lagi.

Terlepas dari kondisi PSBS, ia menyampaikan catatan penting yang harus dievaluasi dari kinerja anak didiknya. Pelatih asal Brasil itu merasa pengaplikasian strategi timnya masih terlalu monoton.

Satu hal yang disoroti Souza tak lain ialah kreatifitas lini serang Macan Kemayoran yang hari itu dinilai sangat kurang.

"Tim kami sudah berusaha keras, tetapi sekali lagi saya merasa tim kami sedikit kurang kreatif di sepertiga akhir lapangan (final third). Kami berhasil mencapai area dekat kotak penalti, tetapi lebih sering memilih untuk melakukan umpan silang (crossing) melambung," tuturnya.

"Saya rasa di beberapa momen kami seharusnya bisa mengambil keputusan yang lebih baik atau menemukan solusi yang lebih efektif. Di sisi lain, kami tidak membiarkan PSBS mendekati gawang kami sama sekali. Jadi, tujuan kami datang ke sini adalah untuk meraih tiga poin, dan kami berhasil mendapatkannya," ujarnya memungkas.