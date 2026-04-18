Cunha Bungkam Publik Stamford Bridge, MU Permalukan Chelsea 1-0

Manchester United sukses mencuri tiga poin di Stamford Bridge usai membungkam Chelsea 1-0. Gol tunggal Matheus Cunha perkokoh posisi MU di tiga besar Liga Inggris.

Manchester United sukses membawa pulang poin penuh saat melawat ke markas Chelsea pada pekan ke-33 Liga Premier Inggris 2025/2026. Berlaga di Stamford Bridge, Minggu (19/4/2026) dini hari WIB, tim berjuluk Setan Merah itu menang tipis 1-0 atas tuan rumah.

​Gol tunggal kemenangan tim tamu dicetak oleh Matheus Cunha pada babak pertama. Hasil ini membuat Manchester United semakin kokoh di urutan ketiga klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi 58 poin. Sementara itu, Chelsea tertahan di peringkat keenam dengan 48 poin.

​Jalannya Pertandingan

​Bermain di depan pendukung sendiri, Chelsea langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Peluang emas pertama didapat pada menit ke-10 melalui sepakan melengkung Estevao. Namun, bola masih meluncur tipis di samping gawang MU yang dikawal Senne Lammens.

​The Blues kembali mengancam pada menit ke-32. Enzo Fernandez melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti, tetapi akurasinya masih belum menemui sasaran. Lima menit berselang, publik Stamford Bridge sempat bersorak saat Liam Delap menggetarkan jala gawang lawan. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena hakim garis telah lebih dulu mengangkat bendera tanda offside.

​Keasyikan menyerang, gawang Chelsea justru kebobolan pada menit ke-43. Berawal dari skema serangan balik cepat, Bruno Fernandes mengirimkan umpan tarik akurat dari sisi kanan yang langsung disambar oleh Matheus Cunha. Skor 1-0 untuk keunggulan Manchester United bertahan hingga turun minum.

​Chelsea Frustrasi di Babak Kedua

​Memasuki paruh kedua, Chelsea tampil lebih agresif guna mengejar ketertinggalan. Skuat London Biru nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-56 lewat tandukan Liam Delap, namun bola hanya menghantam mistar gawang.

​Manchester United hampir menggandakan keunggulan sembilan menit berselang. Bola sepakan Bruno Fernandes yang membentur bek lawan sempat berubah arah, tetapi kiper Robert Sanchez melakukan penyelamatan gemilang dengan menepis bola keluar.

​Keberuntungan tampaknya belum berpihak pada tuan rumah. Pada menit ke-66, giliran sundulan Wesley Fofana yang kembali membentur mistar gawang. Tekanan terus diberikan Chelsea hingga menit-menit akhir, termasuk tembakan keras Moises Caicedo pada menit ke-84 yang masih melenceng tipis.

​Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 tetap tidak berubah. Manchester United sukses mengamankan kemenangan krusial dalam perburuan posisi empat besar musim ini.

Susunan Pemain:

Chelsea: Robert Sanchez; Malo Gusto (Joshua Acheampong 81'), Wesley Fofana (Trevoh Chalobah 81'), Jorrel Hato, Marc Cucurella; Moises Caicedo, Enzo Fernandez (Romeo Lavia 88'); Estevao (Alejandro Garnacho 16'), Cole Palmer, Pedro Neto; Liam Delap.

Manchester United: Senne Lammens; Luke Shaw, Ayden Heaven, Noussair Mazraoui, Diogo Dalot; Kobbie Mainoo, Casemiro; Matheus Cunha (Mason Mount 81'), Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo (Joshua Zirkzee 87'); Benjamin Sesko (Amad Diallo 80').

