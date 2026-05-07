Curah Hujan Tinggi, Pramono Minta Sungai Dikeruk Massal

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat merespons tingginya curah hujan yang mencapai hampir 150 milimeter per hari dalam beberapa waktu terakhir. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pengerukan sungai secara masif guna mencegah banjir yang kembali mengancam ibu kota.

Langkah tersebut diambil di tengah kondisi cuaca yang dinilai tidak biasa. Meski secara klimatologis Jakarta memasuki periode El Nino yang identik dengan musim kering, hujan deras justru masih terjadi di sejumlah wilayah.

"Secara resmi sudah disampaikan bahwa akhir April sampai September itu El Nino. Tetapi kenyataannya beberapa kali masih hujan, termasuk yang kemarin dengan curah hujan yang hampir 150 milimeter per hari yang menyebabkan banjir," kata Pramono, Kamis (7/5/2026).

Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak boleh membuat pemerintah lengah. Untuk itu, Dinas Sumber Daya Air (SDA) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) diminta tetap siaga penuh, terutama dalam memastikan aliran sungai dan saluran air tetap optimal.

Menurut Pramono, pengerukan sungai menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas tampung air saat hujan deras. Selain itu, pembersihan saluran dari sedimentasi dan sampah juga menjadi fokus utama agar aliran air tidak terhambat.

"Maka saya sudah memerintahkan kepada jajaran Bappeda dan Sumber Daya Air untuk tetap mengantisipasi dan melakukan pengerukan sungai-sungai yang ada supaya kita tidak seperti kemarin," ujarnya.

Ia juga menyoroti persoalan klasik yang kerap memperparah genangan, yakni penumpukan sampah di saluran air. Berdasarkan evaluasi banjir sebelumnya, banyak titik genangan dipicu oleh drainase yang tersumbat.

"Kemarin informasinya sudah kering, tapi ternyata hujan. Dan itu menyebabkan beberapa tempat yang sampah dan sebagainya menghambat. Itu yang tidak boleh terjadi lagi," tegasnya.

Dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, Pemprov DKI menekankan pentingnya kesiapsiagaan berlapis, mulai dari pengerukan sungai hingga penanganan sampah, agar risiko banjir bisa ditekan meski hujan masih terus turun di luar perkiraan musim.