Curahan Hati Nurul Arifin Melepas Kepergian Maura di Usia 27 Tahun

Kabar duka datang dari Nurul Arifin. Curahan hati Nurul Arifin dia tampilkan lewat media sosial. Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar itu akhirnya mengunggah kabar duka atas kepergian putri sulungnya, Maura Magnalia Madyaratri pada Selasa, (25/01/2022), lewat akun instagram pribadinya, @na_nurularifin.

Maura Magnalia Madyarartri, lahir pada 20 September 1994. Kini usianya menginjak 27 tahun. Dia meninggal pada Selasa, 25 Januari 2022 pukul 05.37 WIB.

"Gone to soon, my angle Maura. Finally you find your peace. Ibu, Bapak dan Dimel will always miss you," tulis Nurul Arifin.

Nurul Arifin juga menampilkan foto buah hatinya saat berada di depan hollywood. Saat itu, Maura menggunakan outerwear bermotif macan.

"Dear my princess Maura, just can't understand, why you gone so soon. I'll miss you in every second. You are light of my life," tambah nurul.

Nurul Arifin tidak menyangka bahwa dirinya ditinggalkan anak pertamanya begitu cepat. Usia Maura terbilang masih muda, 27 tahun. Usia tersebut masuk dalam kategori produktif. Nurul Arifin merasakan akan rindu kehadiran buah hatinya.

Maura disemayamkan di rumah duka, jalan Ciloto 11/25. Puri Cinere, Pangkalan Jati, Depok 16514.

Kemudian akan diselenggarakan misa requiem pada pukul 19.00 WIB. Rencana pemakanan ke San Diego Memorial pada 26 Januari 2022.

Curahan hati Nurul Arifin dipenuhi ucapan duka cita

ucapan duka cita terus mengalir pada laman akun instagramnya. Salah satunya adalah dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, lewat akun instagramnya @ganjar_pranowo.

"Nderek belo sungkowo mbak," tulis Ganjar.

Tidak hanya Ganjar, Yuni Sharah juga mengungkapkan duka cita mendalamnya.

"Turut belasungkawa mbak," tulis Yuni dari akun instagramnya @yunishara36.

Krisdayanti juga ikut mengucapkan duka cita mendalamnya.

"Ibu, ya Allah, alfatiha buat Maura sayang," tulis Krisdayanti lewat akun instagramnya @krisdayantilemos.

Maura Magnalia Madyaratri putri dari pasangan Nurul Arifin dan Mayong Suryo Lasono meninggal dunia karena serangan jantung.

Nurul Arifin pada akun instagramnya tersebut juga membagikan foto-foto kebersamaan Maura bersama Mayong, dan anak keduanya, Melkior Mirari Manusaktri.