Curi Perhatian! Jennifer Coppen dan Justin Prewedding Romantis di Paris Berbalut Gaun Putih

Senin, 20 April 2026 - 13:26 WIB

Senin, 20 April 2026 - 13:26 WIB

Pasangan selebriti Justin Hubner dan Jennifer Coppen saat foto prewedding berlatar belakang Menara Eiffel di Paris. (Dokumentasi: Tangkapan layar dari Instagram Jennifer Coppen).

Momen prewedding Jennifer Coppen dan Justin Hubner sukses mencuri perhatian publik. Mengambil latar ikonik Menara Eiffel di Paris, pasangan ini tampil romantis dengan konsep internasional yang elegan dan penuh makna.

Dalam foto yang ditampilkan pada akun Instagram Jennifer Coppen, Senin (20/04/2026), Jennifer tampak anggun mengenakan gaun pengantin putih bergaya sabrina lengkap dengan veil transparan, sementara Justin tampil gagah dalam balutan jas hitam klasik.

Keduanya terlihat mesra, saling menatap dengan senyum hangat yang memperkuat aura cinta di tengah suasana cerah khas Paris.

Tak sekadar foto, Jennifer juga menuliskan pesan menyentuh di akun Instagram pribadinya.

“Written in destiny, forever (tertulis dalam takdir, selamanya),” tulisnya.

Sebelumnya, pasangan ini juga sempat tampil dalam balutan adat Jawa. Kini, konsep prewedding internasional di Paris menjadi pelengkap perjalanan cinta mereka yang kian serius menuju pernikahan.

Jennifer mengungkapkan rencana pernikahan akan digelar tahun ini, meski detailnya masih dirahasiakan.

Pemilihan Menara Eiffel sebagai latar bukan tanpa alasan. Ikon dunia tersebut telah lama menjadi simbol cinta dan destinasi impian banyak pasangan untuk mengabadikan momen spesial. Keindahan arsitektur, nuansa romantis, serta nilai simbolis yang kuat menjadikan Paris selalu relevan sebagai kota cinta.

Prewedding Jennifer dan Justin ini sekaligus menegaskan tren pasangan modern yang memilih lokasi luar negeri demi menghadirkan kenangan tak terlupakan.