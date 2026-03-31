Daftar 10 Kampus PTN Paling Diminati di SNBP 2026, UPI Posisi Pertama

Pengumuman Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 telah resmi dirilis. Berdasarkan data dari Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), dan Universitas Padjadjaran (Unpad) berhasil menduduki peringkat tiga besar sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) akademik paling diminati tahun ini.

Ketua Umum SNPMB, Eduart Wolok, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Jakarta, Selasa (31/3/2026), memaparkan rincian tingginya antusiasme peserta pada jalur undangan ini.

"Universitas Pendidikan Indonesia memiliki pendaftar sebanyak 53.311 siswa dan Universitas Negeri Surabaya sebanyak 53.237 siswa. Sementara Universitas Padjadjaran sebanyak 48.933 siswa," jelas Eduart.

Total Kuota dan Kelulusan SNBP 2026

Tahun ini, antusiasme siswa berprestasi untuk masuk PTN tanpa tes tertulis menunjukkan angka yang kompetitif. SNPMB mencatat sebanyak 178.981 siswa dinyatakan resmi lolos seleksi SNBP 2026. Angka kelulusan tersebut didistribusikan ke dalam dua kategori utama:

PTN Akademik: 155.543 siswa

PTN Vokasi: 23.438 siswa

Sebagai informasi, SNBP adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang menyeleksi siswa berdasarkan nilai rapor serta rekam jejak prestasi akademik maupun non-akademik selama di bangku sekolah. Pendaftaran jalur ini telah dilaksanakan pada 3 hingga 18 Februari 2026.

10 PTN Akademik Paling Diminati di SNBP 2026

Peta persaingan masuk PTN Akademik tahun ini didominasi oleh kampus-kampus besar di Pulau Jawa dan Sumatera. Berikut adalah daftar lengkap 10 PTN Akademik terfavorit beserta jumlah pendaftarnya:

Peringkat Nama Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Jumlah Pendaftar 1 Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 53.311 2 Universitas Negeri Surabaya (Unesa) 53.237 3 Universitas Padjadjaran (Unpad) 48.933 4 Universitas Diponegoro (Undip) 46.304 5 Universitas Negeri Semarang (Unnes) 41.556 6 Universitas Brawijaya (UB) 40.841 7 Universitas Sebelas Maret (UNS) 40.042 8 Universitas Sumatera Utara (USU) 39.114 9 Institut Pertanian Bogor (IPB) 37.477 10 Universitas Indonesia (UI) 35.118

10 PTN Vokasi Paling Diminati di SNBP 2026

Selain jalur akademik, minat siswa terhadap pendidikan tinggi vokasi yang berfokus pada ilmu terapan juga sangat tinggi. Politeknik Negeri Bandung (Polban) memimpin daftar ini dengan belasan ribu pendaftar. Berikut daftar 10 PTN Vokasi terfavorit: