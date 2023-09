Daftar Bank yang Raih Penghargaan Indonesia Top 40 Bank Awards 2021

Laju pertumbuhan ekonomi yang membaik pada kuartal kedua tahun 2021 sebaiknya harus dijaga bersama. Kebijakan gas-rem yang dilakukan oleh pemerintah telah memberikan dampak pada perekonomian nasional.



Dalam kondisi seperti ini, peran sektor perbankan sangat penting dalam variabel-variabel perekonomian, baik konsumsi, investasi hingga ekspor dan impor.



Peran perbankan untuk menjaga momentum perekonomian sangat penting. Oleh karena itu, sektor perbankan harus senantiasa menjaga kesehatan keuangan perbankan di masa-masa yang saat menantang saat ini.



Untuk mendorong optimisme perbankan menghadapi tantangan bisnis di masa-masa sekarang, The Iconomics memberikan apresiasi kepada bank-bank terbaik pada masing-masing kelompoknya.



Melalui penghargaan Indonesia Top 40 Bank Award 2021, yang merupakan penghargaan tahun kedua memberikan apresiasi kepada bank-bank terbaik di Indonesia dalam beradaptasi menghadapi perubahan yang terjadi secara global maupun perubahan regulasi di Indonesia.



Apresiasi ini diberikan kepada bank-bank di Indonesia pada tahun 2021 dengan melihat fundamental keuangan perusahaan yang menggambarkan ketahanan sebuah bank dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis khususnya di masa krisis pandemi COVID-19.



Pemilihan Indonesia Top 40 Bank 2021 ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penilaian bank yang merujuk pada Peraturan OJK No.4/POJK.03/2016 tentang Penilaian tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum.



Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank.



"Penghargaan Indonesia Top 40 Bank 2021 oleh The Iconomics ini diharapkan mampu memberikan semangat bagi industri perbankan dan memberikan apresiasi kepada pelaku industri perbankan untuk selalu inovatif dan menjalankan strategi bisnis yang tepat untuk dapat bertahan dan tumbuh selama selama masa pandemi COVID-19," kata Founder & CEO The Iconomics Bram S. Putro baru-baru ini.



Di tengah pandemi ini, CEO The Iconomics juga menyoroti pentingnya perbankan memperhatikan tantangan dan tren perbankan saat ini dan masa mendatang. Beberapa tren yang disoroti adalah risiko siber dan kejahatan finansial, teknologi digital termasuk di dalamnya ada artificial intelligence (AI) dan otomatisasi, blockchain, cloud, dan machine learning.



Perbankan juga harus melakukan transformasi digital. Digitalisasi tersebut akan menjadi pendorong pertumbuhan bisnis dan peningkatan pengalaman pelanggan. Bram juga melihat pentingnya data dan analitik. Karena dari sinilah pengambilan keputusan akan lebih presisi untuk para nasabah.



Berikut daftar Indonesia Top 40 Bank 2021:



1. Bank Central Asia Tbk

2. Bank Mandiri (Persero) Tbk

3. BPD Jawa Timur

4. Citibank Indonesia

5. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

6. Standard Chartered Bank

7. Bank DKI

8. Bank UOB Indonesia

9. Bank BJB

10. Bank OCBC NISP Tbk

11. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

12. Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

13. Bank of China (Hong Kong) Limited

14. Bank Maybank Indonesia Tbk

15. Bank HSBC Indonesia

16. Bank KEB Hana Indonesia

17. Bank Mega Tbk

18. Bank DBS Indonesia

19. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

20. Bank ANZ Indonesia

21. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

22. BPD Papua

23. Bank INA Perdana Tbk

24. Bank Sinarmas Tbk

25. Bank Digital BCA

26. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta

27. BPD Bali

28. Bank Jasa Jakarta

29. Bank CTBC Indonesia

30. Bank Pembangunan Daerah Jambi

31. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

32. JP Morgan Chase Bank, N.A

33. Bank Lampung

34. BPD Kalimantan Barat

35. BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

36. Bank Mestika Dharma Tbk

37. BPD Maluku Malut

38. BPD Sulawesi Tenggara

39. BPD Kalimantan Tengah

40. Bank Nationalnobu Tbk