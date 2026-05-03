Ini Daftar Kode Rahasia Meteran Listrik PLN, Bisa Cek Penggunaan Daya!
Sekarang, listrik prabayar menjadi pilihan utama banyak rumah tangga karena alatnya dapat mengontrol penggunaan energi dengan mudah.
Terdapat beberapa merek meteran listrik yang umum digunakan, seperti ITRON, Hexing, Glomet, Star, dan Smart.
Fungsinya sama, tetapi setiap merek memiliki kode unik dengan fungsi berbeda-beda yang dapat digunakan untuk memantau dan mengontrol penggunaan listrik.
Perbedaan Listrik Prabayar dan Pascabayar
Listrik prabayar atau yang sering disebut Listrik Pintar oleh PLN adalah layanan listrik dengan sistem pembayaran di muka, yang sistemnya mirip dengan pengisian pulsa telepon.
Ini artinya, energi listrik yang digunakan di rumah tangga disesuaikan dengan token atau pulsa yang dibeli oleh pelanggan.
Jika token habis, maka listrik secara otomatis mati dan akan kembali menyala jika pelanggan telah melakukan pengisian pulsa.
Kehadirannya memudahkan setiap pelanggan dalam mengendalikan penggunaan listrik sesuai kebutuhan.
Sementara listrik pascabayar adalah layanan listrik dari PLN di mana pelanggan menggunakan energi listrik terlebih dahulu sesuai kebutuhan, lalu membayar tagihannya di akhir periode (biasanya setiap awal bulan).
Sistem ini sudah lama digunakan oleh masyarakat Indonesia sebelum adanya listrik prabayar (token).
Sistem ini perlahan mulai ditinggalkan penggunanya untuk menghindari lonjakan tagihan yang tidak terasa selama pemakaian.
Selain untuk listrik prabayar, kode-kode pada meteran listrik juga dapat digunakan oleh pelanggan pascabayar untuk memantau penggunaan energi saat ini maupun riwayat pemakaian sebelumnya. Berikut adalah daftar lengkapnya:
Kode Meteran Listrik Merek ITRON
- 00 Enter: Restart meter (Jika terdapat kegagalan atau perlu pengecekan).
- 03 Enter: Total kWH listrik yang telah lalu.
- 07 Enter: Batas kWH.
- 09 Enter: Daya yang digunakan.
- 41 Enter: Voltase listrik.
- 44 Enter: Jumlah Ampere yang sedang dipakai.
- 47 Enter: Daya yang sedang dipakai.
- 54 Enter: Kode token terakhir.
- 59 Enter: Jumlah kWH pengisian terakhir.
- 69 Enter: Counter jumlah berapa kali mati.
- 75 Enter: Cek ID meter PLN Prabayar.
- 78 Enter: Cek delay alarm dalam menit.
- 79 Enter: Cek batas minimal alarm.
- 90 Enter: Mematikan lampu LED.
- 123xx Enter: Mengubah delay alarm (contoh: 12310 untuk 10 menit).
- 456xx Enter: Mengubah batas minimal alarm (contoh: 45605 untuk 5 kWH).
Daftar Kode Meteran Listrik Merk CONLOG
- #1#: Daya rata-rata yang digunakan.
- #2#: Jumlah kWH pemakaian terakhir.
- #6#: Jumlah kWH yang dimasukkan terakhir.
- #11#: Cek token terakhir.
Kode Meteran Listrik Merk HEXING
- 800 Accept: Restart Meter (Jika ada cancel)
- 801 Accept: Cek Sisa kWH
- 804 Accept: Cek ID Meter PLN Prabayar
- 807 Accept: Voltase listrik
- 808 Accept: Ampere yang sedang dipakai
- 809 Accept: Counter jumlah berapa kali mati
- 812 Accept: Mematikan alarm batas kWH
- 814 Accept: Daya yang sedang dipakai
- 815 Accept: Tanggal pengisian terakhir
- 817 Accept: Jumlah kWH pengisian terakhir
- 851 Accept: Total kWH listrik yang telah lalu
- 852 Accept: Kode token terakhir
Kode Meteran Listrik Digital Merk STAR
- 07 Enter: Cek sisa kWH.
- 12 Enter: Cek batas minimal alarm.
- 37 Enter: Cek delay alarm dalam menit.
- 65 Enter: Cek ID Meter Listrik Prabayar.
- 76 Enter: Jumlah kWH pengisian terakhir.
Kode Meteran Listrik Merek GLOMET
- 37 Enter: Cek sisa kWH
- 38 Enter: Total kWH listrik sebelumnya.
- 41 Enter: Voltase listrik
- 47 Enter: Daya yang sedang dipakai.
- 54 Enter: Kode token terakhir.
- 59 Enter: Jumlah kWH pengisian terakhir.
- 75 Enter: Cek ID Meter PLN Prabayar.
- 79 Enter: Cek batas minimal alarm.
Kode Meteran Listrik Merek Smart Meter (SMI)
- 00 Enter: Mereset atau me-restart meteran listrik, digunakan jika muncul kode error atau kegagalan sistem.
- 03 Enter: Melihat total pemakaian listrik (kWH) sejak awal pemakaian.
- 09 Enter: Mengecek daya (Watt) yang sedang dipakai secara real-time.
- 37 Enter: Mengecek sisa kWH (kredit listrik) yang masih tersedia.
- 41 Enter: Memeriksa tegangan listrik (Volt).
- 44 Enter: Mengecek arus listrik (Ampere) yang sedang digunakan.
- 47 Enter: Melihat daya listrik (Watt) yang sedang dikonsumsi.
- 54 Enter: Menampilkan token terakhir yang dimasukkan.
- 59 Enter: Melihat jumlah kWH dari pengisian terakhir.
- 75 Enter: Mengecek ID meter PLN prabayar.
- 79 Enter: Memeriksa batas minimal alarm sisa kWH.
- 123xx Enter: Mengatur delay alarm (misalnya, 12315 untuk menunda alarm selama 15 menit).
- 456xx Enter: Mengatur batas minimal alarm (misalnya, 45610 untuk alarm di angka 10 kWH).
- 123000 Enter: Mematikan suara alarm token listrik.
Kode Meteran Listrik Merek Sanxing
- 08 Enter: Mengetahui status kWH meter, akan muncul kode 1-8 yang memilik arti berbeda-beda.
- 37 Enter: Memeriksa sisa kredit kWH / stroom.
- 38 Enter: Mengetahui total kWH listrik yang telah digunakan.
- 39 Enter: Memeriksa faktor daya.
- 40 Enter: Memeriksa daya semu.
- 41 Enter: Memeriksa voltase listrik saat ini.
- 44 Enter: Memeriksa arus listrik (Ampere) yang sedang digunakan.
- 47 Enter: Memeriksa daya listrik yang sedang digunakan.
- 54 Enter: Melihat kode token terakhir yang dimasukkan.
- 59 Enter: Memeriksa jumlah kWH pengisian terakhir.
- 69 Enter: Mengetahui jumlah berapa kali meteran mati.
- 75 Enter: Memeriksa ID meter PLN Prabayar.
- 78 Enter: Melihat lama durasi alarm.
- 79 Enter: Memeriksa batas minimal alarm yang telah ditetapkan.
- 123xx Enter: Mengatur jarak waktu bunyi alarm, misalnya 12360 berarti alarm akan bunyi setelah 60 menit.