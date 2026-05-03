Ini Daftar Kode Rahasia Meteran Listrik PLN, Bisa Cek Penggunaan Daya!

Ukuran Font Kecil Besar

Sekarang, listrik prabayar menjadi pilihan utama banyak rumah tangga karena alatnya dapat mengontrol penggunaan energi dengan mudah.

Terdapat beberapa merek meteran listrik yang umum digunakan, seperti ITRON, Hexing, Glomet, Star, dan Smart.

Fungsinya sama, tetapi setiap merek memiliki kode unik dengan fungsi berbeda-beda yang dapat digunakan untuk memantau dan mengontrol penggunaan listrik.

Perbedaan Listrik Prabayar dan Pascabayar

Listrik prabayar atau yang sering disebut Listrik Pintar oleh PLN adalah layanan listrik dengan sistem pembayaran di muka, yang sistemnya mirip dengan pengisian pulsa telepon.

Ini artinya, energi listrik yang digunakan di rumah tangga disesuaikan dengan token atau pulsa yang dibeli oleh pelanggan.

Jika token habis, maka listrik secara otomatis mati dan akan kembali menyala jika pelanggan telah melakukan pengisian pulsa.

Kehadirannya memudahkan setiap pelanggan dalam mengendalikan penggunaan listrik sesuai kebutuhan.

Sementara listrik pascabayar adalah layanan listrik dari PLN di mana pelanggan menggunakan energi listrik terlebih dahulu sesuai kebutuhan, lalu membayar tagihannya di akhir periode (biasanya setiap awal bulan).

Sistem ini sudah lama digunakan oleh masyarakat Indonesia sebelum adanya listrik prabayar (token).

Sistem ini perlahan mulai ditinggalkan penggunanya untuk menghindari lonjakan tagihan yang tidak terasa selama pemakaian.

Selain untuk listrik prabayar, kode-kode pada meteran listrik juga dapat digunakan oleh pelanggan pascabayar untuk memantau penggunaan energi saat ini maupun riwayat pemakaian sebelumnya. Berikut adalah daftar lengkapnya:

Daftar Kode Meteran Listrik dari Berbagai Merek (Foto: ChatGPT)

Kode Meteran Listrik Merek ITRON

00 Enter : Restart meter (Jika terdapat kegagalan atau perlu pengecekan).

: Restart meter (Jika terdapat kegagalan atau perlu pengecekan). 03 Enter : Total kWH listrik yang telah lalu.

: Total kWH listrik yang telah lalu. 07 Enter : Batas kWH.

: Batas kWH. 09 Enter : Daya yang digunakan.

: Daya yang digunakan. 41 Enter : Voltase listrik.

: Voltase listrik. 44 Enter : Jumlah Ampere yang sedang dipakai.

: Jumlah Ampere yang sedang dipakai. 47 Enter : Daya yang sedang dipakai.

: Daya yang sedang dipakai. 54 Enter : Kode token terakhir.

: Kode token terakhir. 59 Enter : Jumlah kWH pengisian terakhir.

: Jumlah kWH pengisian terakhir. 69 Enter : Counter jumlah berapa kali mati.

: Counter jumlah berapa kali mati. 75 Enter : Cek ID meter PLN Prabayar.

: Cek ID meter PLN Prabayar. 78 Enter : Cek delay alarm dalam menit.

: Cek delay alarm dalam menit. 79 Enter : Cek batas minimal alarm.

: Cek batas minimal alarm. 90 Enter : Mematikan lampu LED.

: Mematikan lampu LED. 123xx Enter : Mengubah delay alarm (contoh: 12310 untuk 10 menit).

: Mengubah delay alarm (contoh: 12310 untuk 10 menit). 456xx Enter: Mengubah batas minimal alarm (contoh: 45605 untuk 5 kWH).

Daftar Kode Meteran Listrik Merk CONLOG

#1# : Daya rata-rata yang digunakan.

: Daya rata-rata yang digunakan. #2# : Jumlah kWH pemakaian terakhir.

: Jumlah kWH pemakaian terakhir. #6#: Jumlah kWH yang dimasukkan terakhir.

Jumlah kWH yang dimasukkan terakhir. #11#: Cek token terakhir.

Kode Meteran Listrik Merk HEXING

800 Accept : Restart Meter (Jika ada cancel)

: Restart Meter (Jika ada cancel) 801 Accept : Cek Sisa kWH

: Cek Sisa kWH 804 Accept : Cek ID Meter PLN Prabayar

: 807 Accept : Voltase listrik

: Voltase listrik 808 Accept : Ampere yang sedang dipakai

: Ampere yang sedang dipakai 809 Accept : Counter jumlah berapa kali mati

: Counter jumlah berapa kali mati 812 Accept : Mematikan alarm batas kWH

: Mematikan alarm batas kWH 814 Accept : Daya yang sedang dipakai

: Daya yang sedang dipakai 815 Accept : Tanggal pengisian terakhir

: Tanggal pengisian terakhir 817 Accept : Jumlah kWH pengisian terakhir

: Jumlah kWH pengisian terakhir 851 Accept : Total kWH listrik yang telah lalu

: Total kWH listrik yang telah lalu 852 Accept: Kode token terakhir

Kode Meteran Listrik Digital Merk STAR

07 Enter : Cek sisa kWH.

: Cek sisa kWH. 12 Enter : Cek batas minimal alarm.

: Cek batas minimal alarm. 37 Enter : Cek delay alarm dalam menit.

: Cek delay alarm dalam menit. 65 Enter : Cek ID Meter Listrik Prabayar.

: Cek ID Meter Listrik Prabayar. 76 Enter: Jumlah kWH pengisian terakhir.

Kode Meteran Listrik Merek GLOMET

37 Enter : Cek sisa kWH

: Cek sisa kWH 38 Enter : Total kWH listrik sebelumnya.

: Total kWH listrik sebelumnya. 41 Enter : Voltase listrik

: Voltase listrik 47 Enter : Daya yang sedang dipakai.

: Daya yang sedang dipakai. 54 Enter : Kode token terakhir.

: Kode token terakhir. 59 Enter : Jumlah kWH pengisian terakhir.

: Jumlah kWH pengisian terakhir. 75 Enter : Cek ID Meter PLN Prabayar.

: Cek ID Meter PLN Prabayar. 79 Enter: Cek batas minimal alarm.

Kode Meteran Listrik Merek Smart Meter (SMI)

00 Enter : Mereset atau me-restart meteran listrik, digunakan jika muncul kode error atau kegagalan sistem.

: Mereset atau me-restart meteran listrik, digunakan jika muncul kode error atau kegagalan sistem. 03 Enter : Melihat total pemakaian listrik (kWH) sejak awal pemakaian.

: Melihat total pemakaian listrik (kWH) sejak awal pemakaian. 09 Enter : Mengecek daya (Watt) yang sedang dipakai secara real-time.

: yang sedang dipakai secara real-time. 37 Enter : Mengecek sisa kWH (kredit listrik) yang masih tersedia.

: Mengecek sisa kWH (kredit listrik) yang masih tersedia. 41 Enter : Memeriksa tegangan listrik (Volt).

: Memeriksa tegangan listrik (Volt). 44 Enter : Mengecek arus listrik (Ampere) yang sedang digunakan.

: Mengecek arus listrik (Ampere) yang sedang digunakan. 47 Enter : Melihat daya listrik (Watt) yang sedang dikonsumsi.

: Melihat daya listrik (Watt) yang sedang dikonsumsi. 54 Enter : Menampilkan token terakhir yang dimasukkan.

: Menampilkan token terakhir yang dimasukkan. 59 Enter : Melihat jumlah kWH dari pengisian terakhir.

: Melihat jumlah kWH dari pengisian terakhir. 75 Enter : Mengecek ID meter PLN prabayar.

: Mengecek ID meter PLN prabayar. 79 Enter : Memeriksa batas minimal alarm sisa kWH.

: Memeriksa batas minimal alarm sisa kWH. 123xx Enter : Mengatur delay alarm (misalnya, 12315 untuk menunda alarm selama 15 menit).

: Mengatur delay alarm (misalnya, 12315 untuk menunda alarm selama 15 menit). 456xx Enter : Mengatur batas minimal alarm (misalnya, 45610 untuk alarm di angka 10 kWH).

: Mengatur batas minimal alarm (misalnya, 45610 untuk alarm di angka 10 kWH). 123000 Enter: Mematikan suara alarm token listrik.

Kode Meteran Listrik Merek Sanxing