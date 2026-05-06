6 Kontroversi Ahmad Dhani yang Paling Menghebohkan Publik

Rabu, 6 Mei 2026 - 11:00 WIB

Pentolan Dewa 19, Ahmad Dhani, kembali berulah di tengah hari besar pernikahan putra keduanya, El Rumi dengan Syifa Hadju.

Semua ini berawal dari mantan istrinya, Maia Estianty yang mengunggah foto kenangan manisnya bersama El dengan caption menyentuh yang meminta calon menantunya untuk selalu memeluk putranya.

Sehari kemudian, Dhani juga mengunggah beberapa foto lawasnya bersama sang putra dan potongan hadis yang menekankan bahwa anak laki-laki adalah milik ayahnya.

Tidak lama setelahnya, Dhani kembali mengunggah video dirinya merangkul Shafeea, dengan caption panjang yang menyinggung isu perselingkuhan yang terjadi 20 tahun lalu.

Unggahan tersebut membuat warganet kesal dan menganggap Dhani sebagai “party pooper” (perusak suasana) karena ia sering berulah di setiap momen besar putra-putranya.

Kontroversi Ahmad Dhani

Bukan Ahmad Dhani namanya juga tidak mencari perhatian. Sejak awal kariernya, pentolan Dewa 19 ini memang sangat penuh gebrakan.

Bahkan tak sedikit kelakuannya memicu kegaduhan hingga menyeretnya ke ranah hukum. Berikut adalah sederet aksi Ahmad Dhani yang paling banyak menuai sorotan:

1. Kehidupan Rumah Tangga

Pada 2007 silam, urusan rumah tangga sang pentolan Dewa 19 ini menjadi konsumsi hiburan masyarakat.

Bagaimana tidak? Di masanya, gosip kehidupan rumah tangganya begitu “hot” karena dipenuhi drama yang begitu dramatis.

Mulai dari aksi Maia yang memanjat pagar rumah demi berjumpa dengan ketiga anaknya, perebutan harta gono-gini, hak asuh, dan kebongkaran perselingkuhan.

2. Singgung Pendukung Ahok

Di media sosial Twitter (sekarang X), Ahmad Dhani sering ceplas-ceplos menuangkan pikirannya di berbagai topik, khususnya politik.

Ahmad Dhani yang baru terjun ke dunia politik, mencoba melontarkan opini dan melontarkan cuitan yang mengandung ujaran kebencian kepada para pendukung Ahok di Pilkada 2017.

Akhirnya, Ahmad Dhani ditetapkan sebagai tersangka dan divonis 1,5 tahun penjara atas kasus ujaran kebencian di media sosial.

3. Kontroversi Logo Laskar

Pada 2005, Dhani dan Dewa 19, terlibat dalam kasus penistaan agama karena album Laskar Cinta-Dewa 19 menggunakan lafad Lafdhul Jalalah (Allah).

Sebenarnya tidak ada masalah dalam penggunaan lafad tersebut. Hal yang disayangkan adalah aksi Ahmad Dhani saat manggung yang menginjak-nginjak karpet bergambar album yang mengandung lafad yang mulia.

Setelah perseteruan panjang dengan Front Pembela Islam (FPI), Dewa 19 akhirnya bersedia mengubah desain logo dan menarik kaset dan DC yang masih menggunakan logo lama dari pasaran.

4. Berhutang dengan Pedagang Barang Antik

Ahmad Dhani ternyata adalah seorang kolektor yang sering hunting barang di Pasar Cikapundung, Bandung, selama bertahun-tahun.

Saking seringnya, para pedagang di sana sering memperbolehkannya membawa pulang barang dan membayar belakangan.

Kepercayaan itu akhirnya kandas setelah transaksi pada April 2016 tak kunjung dilunasi.

Para pedagang akhirnya memutuskan mengunggah video perayaan “Ulang Tahun Utang Ahmad Dhani yang ke-2” dengan harapan agar Ahmad Dhani cepat membayar tagihannya.

Menanggapi video tersebut, Dhani justru merasa terluka. Alih-alih meminta maaf, ia berargumen bahwa utang adalah hal lumrah dalam dunia bisnis dan berjanji akan mencicilnya sesuai dengan kondisi ekonomi.

5. Perseteruan dengan Oncel Mekel

Pada Maret 2023, Ahmad Dhani secara tegas mengatakan bahwa mantan vokalis Dewa 19, Once Mekel, dilarang membawakan lagu-lagu Dewa 19 saat konser tanpa seizinnya.

Jika melanggar, Once Mekel akan dikenakan sanksi pidana Pasal 113 UU RI No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

Ahmad Dhani menegaskan bahwa ia tidak memiliki masalah dengan Once Mekel.

Namun, sebagai profesional yang mencari nafkah di bidang yang sama, Ahmad Dhani berharap Once Mekel dan teman-teman musisi lainnya bersedia tertib membayar royalti lagu.

6. Kasus Naturalisasi Pemain Sepak Bola

Dalam rapat kerja bersama Kemenpora dan PSSI pada 5 Maret 2025, Ahmad Dhani mengusulkan ide yang menuai kontroversi.

Ia menyarankan menaturalisasi pemain bola hebat berusia di atas 40 tahun untuk dijodohkan dengan perempuan Indonesia, dengan harapan anak mereka bisa menjadi pemain sepak bola yang hebat.

Usulan ini langsung menuai kritik tajam dari berbagai organisasi karena dianggap merendahkan martabat perempuan.

Koalisi Perempuan Indonesia kemudian menggalang petisi untuk melaporkan Ahmad Dhani ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR guna menuntut sanksi pelanggaran etik.