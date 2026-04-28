Daftar Nama Korban Kecelakaan KA di Bekasi Timur yang Dilarikan ke RS

Sejumlah korban kecelakaan kereta api di Bekasi Timur mendapat perawatan di ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026). (Foto: Antara)

Hingga hari ini, PT Kereta Api Indonesia (KAI) masih mendata korban kecelakaan kereta yang terjadi di Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026).

Terakhir, sebanyak 14 korban dinyatakan meninggal dunia dan 84 penumpang lainnya mengalami luka-luka. PT KAI memastikan seluruh biaya pengobatan korban luka serta biaya pemakaman korban meninggal akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak asuransi dan KAI.

Para korban dilarikan ke sejumlah rumah sakit yang tersebar di kawasan Bekasi pascakecelakaan yang terjadi, Senin (27/4/2026) malam.

Berikut daftar nama korban luka dan meninggal dunia:

RSUD Kota Bekasi:

Korban luka:

1. Desvita, perempuan, 56 tahun

2. Ahmad Nur Syahril, laki-laki, 28 tahun

3. Subur Sagita, laki-laki, 51 tahun

4. Shovy Salsabila, perempuan, 24 tahun

5. Siti Maryam, perempuan, 37 tahun

6. Rivan Mandara, laki-laki, 32 tahun

7. Anggita R. Utami, perempuan, 36 tahun

8. Hari Septiansah, laki-laki, 27 tahun

9. Dwi Apriliana, perempuan, 30 tahun

10. Ratri Intan A, perempuan, 26 tahun

11. Andi Saputra, laki-laki, 30 tahun (sudah pulang)

12. Sansan Sarifah, perempuan, 29 tahun

13. Dinasti Kusuma W, perempuan, 24 tahun

14. Yuliana, perempuan, 30 tahun

15. Ira Indira Putri, perempuan, 28 tahun

16. Hari Septiyansyah, laki-laki, 30 tahun

17. R. Rustiati, perempuan, 55 tahun

18. Amalia Hasanah Ulfa, perempuan, 31 tahun

19. Vira Oktaviani Putri, perempuan, 27 tahun (dirujuk ke RS Mitra Plumbon)

20. Yuliana Nur Pratama, perempuan, 24 tahun (dirujuk ke RS Siloam)

21. Nuryati, perempuan, 41 tahun

22. Nuriah Indah Rahmati, perempuan, 21 tahun

23. Fitria Husni, perempuan, 26 tahun

24. Anggita, perempuan, 36 tahun

25. Leni Julianti, perempuan, 33 tahun

26. Purwanti, perempuan, 54 tahun

27. Yunita Endang, perempuan, 41 tahun

28. A. Regita, perempuan, 29 tahun

29. Subandi, laki-laki, 42 tahun

30. Muchlis, laki-laki, 30 tahun

31. Riki, laki-laki, 25 tahun

32. Alivia, perempuan, 25 tahun

33. Dewi Sagita, perempuan, 29 tahun

34. Stevani Sofia, perempuan, 22 tahun

35. Eri Rustiati, perempuan, 55 tahun

36. Ester Rajagukguk, perempuan, 27 tahun

37. M. Anwar, laki-laki, 30 tahun

38. Laili, laki-laki, 26 tahun

39. Rivan, laki-laki, 32 tahun

40. Ayunda R, perempuan, 24 tahun

41. Mustika Ayu Pujiana, perempuan, 43 tahun

42. Suryati, perempuan, 51 tahun

43. Evi, perempuan, 52 tahun

44. Shofie, perempuan, 24 tahun

45. Iie Suendi, laki-laki, 42 tahun

46. Dewi Suryani, perempuan, 35 tahun

47. Despita, perempuan, 48 tahun

48. Choirunnisa R, perempuan, 25 tahun

49. Rista Triana, perempuan, 35 tahun (sudah pulang)

50. Pamilang Rani Situmorang, perempuan, 32 tahun.

Korban meninggal dunia:

1. Nuryati (62)

2. Nurlaela (30)

3. Enggar Retno Krisjayanti (35)

RS Bella Bekasi:

Korban luka:

1. Michele Chan

2. Suwanto

3. Ratna Purnama Sari, Ayu P

Korban Meninggal dunia:

1. Ristuti Tustirahato

RS Bhakti Kartini

Korban luka:

1. Nasyfa Juliani

RS Hermina Bekasi

Korban luka:

1. Alvala

2. Cinda Poppy

RS Mitra Keluarga Bekasi Timur

Korban Luka:

1. Safira Anastasya (pulang)

2. Emi (pulang)

3. Satanti Puji Vestari

4. Sonia Artiela Pratiwi

5. Hendro Efendi

Korban Meninggal dunia:

1. Adelia Rifani

RS Mitra Plumbon

Korban luka:

1. Dofo Herwanto,

2. Rini

3. Safia Mutiara, Jaenudin (pulang)

RS Primaya

Korban luka:

1. Ny. Qonita,

2. Ny. Allana,

3. Vebhan (pulang)

4. Dinda Aulia, Sabrina

5. A. Siska Nur (pulang)

6. Risky Mardiyanti (pulang)

7. Adhe Jesica

8. Bayu Kurniawan (pulang)

9. Elizabeth Rouli Artha

RS Siloam Bekasi Timur

Korban luka:

1. Imam Bukhori

2. Heni Fitrianj

RSUD Kabupaten Bekasi

Korban luka:

1. Siti Fatonah

RS Mitra Barat

Korban luka:

1. Nadindravela Azzahra (pulang)

2. M. Nauval Akbar Ramadhan

Sebelumnya, PT KAI (Persero) menjelaskan kronologi kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan commuter line bermula dari sebuah taksi berwarna hijau yang dikenal Green SM (Xanh SM).

Taksi listrik asal Vietnam (Vingroup) itu tertemper di jalur perlintasan langsung (JPL) di kawasan Bulak Kapal, Bekasi Timur.

"Jadi KRL-nya itu ada taksi yang menabrak KRL di JPL lintasan dekat Bulak Kapal yang membuat KRL-nya terhenti," ujar Humas Daerah Operasi (Daop) 1 PT KAI, Franoto Wibowo, Senin (27/4/2026) malam.

Kemudian dari arah belakang melaju KA Argo Bromo Anggrek yang langsung menghajar commuter line yang sedang berhenti. KA jarak jauh itu menghantam bagian belakang rangkaian commuter line yang merupakan gerbong wanita.

Informasi ini pertama kali beredar melalui media sosial (medsos) memperlihatkan kepanikan penumpang commuter line berhamburan ke luar dari rangkaian kereta. Bahkan ada beberapa penumpang wanita yang pingsan terkapar di stasiun.

Para penumpang banyak yang terjepit terutama di gerbong perempuan. Dalam video tersebut juga tampak rangkaian commuter line mengalami ringsek dihajar KA jarak jauh Argo Bromo Anggrek.