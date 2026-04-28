Daftar Nama Korban Kecelakaan KA di Bekasi Timur yang Dilarikan ke RS
Sejumlah korban kecelakaan kereta api di Bekasi Timur mendapat perawatan di ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026). (Foto: Antara)
Hingga hari ini, PT Kereta Api Indonesia (KAI) masih mendata korban kecelakaan kereta yang terjadi di Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026).
Terakhir, sebanyak 14 korban dinyatakan meninggal dunia dan 84 penumpang lainnya mengalami luka-luka. PT KAI memastikan seluruh biaya pengobatan korban luka serta biaya pemakaman korban meninggal akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak asuransi dan KAI.
Para korban dilarikan ke sejumlah rumah sakit yang tersebar di kawasan Bekasi pascakecelakaan yang terjadi, Senin (27/4/2026) malam.
Berikut daftar nama korban luka dan meninggal dunia:
RSUD Kota Bekasi:
Korban luka:
1. Desvita, perempuan, 56 tahun
2. Ahmad Nur Syahril, laki-laki, 28 tahun
3. Subur Sagita, laki-laki, 51 tahun
4. Shovy Salsabila, perempuan, 24 tahun
5. Siti Maryam, perempuan, 37 tahun
6. Rivan Mandara, laki-laki, 32 tahun
7. Anggita R. Utami, perempuan, 36 tahun
8. Hari Septiansah, laki-laki, 27 tahun
9. Dwi Apriliana, perempuan, 30 tahun
10. Ratri Intan A, perempuan, 26 tahun
11. Andi Saputra, laki-laki, 30 tahun (sudah pulang)
12. Sansan Sarifah, perempuan, 29 tahun
13. Dinasti Kusuma W, perempuan, 24 tahun
14. Yuliana, perempuan, 30 tahun
15. Ira Indira Putri, perempuan, 28 tahun
16. Hari Septiyansyah, laki-laki, 30 tahun
17. R. Rustiati, perempuan, 55 tahun
18. Amalia Hasanah Ulfa, perempuan, 31 tahun
19. Vira Oktaviani Putri, perempuan, 27 tahun (dirujuk ke RS Mitra Plumbon)
20. Yuliana Nur Pratama, perempuan, 24 tahun (dirujuk ke RS Siloam)
21. Nuryati, perempuan, 41 tahun
22. Nuriah Indah Rahmati, perempuan, 21 tahun
23. Fitria Husni, perempuan, 26 tahun
24. Anggita, perempuan, 36 tahun
25. Leni Julianti, perempuan, 33 tahun
26. Purwanti, perempuan, 54 tahun
27. Yunita Endang, perempuan, 41 tahun
28. A. Regita, perempuan, 29 tahun
29. Subandi, laki-laki, 42 tahun
30. Muchlis, laki-laki, 30 tahun
31. Riki, laki-laki, 25 tahun
32. Alivia, perempuan, 25 tahun
33. Dewi Sagita, perempuan, 29 tahun
34. Stevani Sofia, perempuan, 22 tahun
35. Eri Rustiati, perempuan, 55 tahun
36. Ester Rajagukguk, perempuan, 27 tahun
37. M. Anwar, laki-laki, 30 tahun
38. Laili, laki-laki, 26 tahun
39. Rivan, laki-laki, 32 tahun
40. Ayunda R, perempuan, 24 tahun
41. Mustika Ayu Pujiana, perempuan, 43 tahun
42. Suryati, perempuan, 51 tahun
43. Evi, perempuan, 52 tahun
44. Shofie, perempuan, 24 tahun
45. Iie Suendi, laki-laki, 42 tahun
46. Dewi Suryani, perempuan, 35 tahun
47. Despita, perempuan, 48 tahun
48. Choirunnisa R, perempuan, 25 tahun
49. Rista Triana, perempuan, 35 tahun (sudah pulang)
50. Pamilang Rani Situmorang, perempuan, 32 tahun.
Korban meninggal dunia:
1. Nuryati (62)
2. Nurlaela (30)
3. Enggar Retno Krisjayanti (35)
RS Bella Bekasi:
Korban luka:
1. Michele Chan
2. Suwanto
3. Ratna Purnama Sari, Ayu P
Korban Meninggal dunia:
1. Ristuti Tustirahato
RS Bhakti Kartini
Korban luka:
1. Nasyfa Juliani
RS Hermina Bekasi
Korban luka:
1. Alvala
2. Cinda Poppy
RS Mitra Keluarga Bekasi Timur
Korban Luka:
1. Safira Anastasya (pulang)
2. Emi (pulang)
3. Satanti Puji Vestari
4. Sonia Artiela Pratiwi
5. Hendro Efendi
Korban Meninggal dunia:
1. Adelia Rifani
RS Mitra Plumbon
Korban luka:
1. Dofo Herwanto,
2. Rini
3. Safia Mutiara, Jaenudin (pulang)
RS Primaya
Korban luka:
1. Ny. Qonita,
2. Ny. Allana,
3. Vebhan (pulang)
4. Dinda Aulia, Sabrina
5. A. Siska Nur (pulang)
6. Risky Mardiyanti (pulang)
7. Adhe Jesica
8. Bayu Kurniawan (pulang)
9. Elizabeth Rouli Artha
RS Siloam Bekasi Timur
Korban luka:
1. Imam Bukhori
2. Heni Fitrianj
RSUD Kabupaten Bekasi
Korban luka:
1. Siti Fatonah
RS Mitra Barat
Korban luka:
1. Nadindravela Azzahra (pulang)
2. M. Nauval Akbar Ramadhan
Sebelumnya, PT KAI (Persero) menjelaskan kronologi kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan commuter line bermula dari sebuah taksi berwarna hijau yang dikenal Green SM (Xanh SM).
Taksi listrik asal Vietnam (Vingroup) itu tertemper di jalur perlintasan langsung (JPL) di kawasan Bulak Kapal, Bekasi Timur.
"Jadi KRL-nya itu ada taksi yang menabrak KRL di JPL lintasan dekat Bulak Kapal yang membuat KRL-nya terhenti," ujar Humas Daerah Operasi (Daop) 1 PT KAI, Franoto Wibowo, Senin (27/4/2026) malam.
Kemudian dari arah belakang melaju KA Argo Bromo Anggrek yang langsung menghajar commuter line yang sedang berhenti. KA jarak jauh itu menghantam bagian belakang rangkaian commuter line yang merupakan gerbong wanita.
Informasi ini pertama kali beredar melalui media sosial (medsos) memperlihatkan kepanikan penumpang commuter line berhamburan ke luar dari rangkaian kereta. Bahkan ada beberapa penumpang wanita yang pingsan terkapar di stasiun.
Para penumpang banyak yang terjepit terutama di gerbong perempuan. Dalam video tersebut juga tampak rangkaian commuter line mengalami ringsek dihajar KA jarak jauh Argo Bromo Anggrek.