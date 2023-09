Daging Ayam Hasil Budidaya Sel, Bagaimana Proses Pembuatannya?

Amerika Serikat memberikan persetujuan kepada dua perusahaan untuk menjual daging ayam hasil budidaya sel. Sebelumnya Singapura juga sudah mengeluarkan persetujuan yang sama. Jika daging hasil laboratorium ini berkembang, tak perlu lagi ada peternakan ayam. Bagaimana proses pembuatan daging ayam hasil laboratorium ini?

Departemen Pertanian AS memberi lampu hijau kepada dua perusahaan yakni Upside Foods dan Good Meat, yang berlomba menjadi yang pertama di AS untuk menjual daging yang tidak berasal dari hewan disembelih. Cara ini disebut sebagai "budidaya sel" yang berasal dari laboratorium.

Departemen Pertanian AS (USDA) menyetujui sistem keamanan pangan di fasilitas Upside Foods dan Good Meat, kata juru bicara badan tersebut kepada AFP pada Rabu (21/6/2023), dengan perusahaan menambahkan produk akan segera tersedia di restoran tertentu. USDA minggu lalu meninjau dan menyetujui label produk mereka untuk memastikan mereka tidak menyesatkan.

"Persetujuan ini secara mendasar akan mengubah cara daging sampai ke meja kita," kata Uma Valeti, CEO dan pendiri Upside Foods, dalam sebuah pernyataan. "Ini adalah langkah maju yang besar menuju masa depan yang lebih berkelanjutan - yang mempertahankan pilihan dan kehidupan."

Josh Tetrick, CEO Good Meat, divisi makanan berbudaya sel dari Eat Just, menambahkan daging yang dibudidayakan sekarang disetujui untuk dijual ke konsumen di ekonomi terbesar dunia.

Langkah ini merupakan era baru penyediaan daging bagi konsumsi manusia yang secara drastis mengurangi dampak lingkungan dari penggembalaan, menyediakan pakan untuk hewan, dan kotoran hewan.

Tapi jangan mencari daging baru ini di toko kelontong AS dalam waktu dekat. Ayam yang hasil budidaya sel jauh lebih mahal daripada daging dari unggas utuh dan belum dapat diproduksi dalam skala daging tradisional, kata Ricardo San Martin, direktur Alt:Meat Lab di University of California Berkeley, mengutip AP News.

Perusahaan berencana untuk menyajikan makanan baru terlebih dahulu di restoran eksklusif. Upside telah bermitra dengan restoran San Francisco bernama Bar Crenn, sementara hidangan Good Meat akan disajikan di restoran Washington, DC, yang dijalankan oleh koki dan pemilik Jose Andrés.

Pejabat perusahaan menekankan bahwa produknya adalah daging, bukan pengganti seperti Impossible Burger atau persembahan dari Beyond Meat, yang terbuat dari protein nabati dan bahan lainnya. Jadi bukan pengganti nabati seperti burger kedelai yang meniru tekstur dan rasa daging tetapi tidak mengandung protein hewani.

Secara global, saat ini sudah ada lebih dari 150 perusahaan berfokus pada daging dari sel, tidak hanya ayam tetapi juga babi, domba, ikan, dan daging sapi, yang menurut para ilmuwan memiliki dampak terbesar terhadap lingkungan.

Upside, berbasis di Berkeley, mengoperasikan gedung seluas 2,1 hektar di dekat Emeryville. Baru-baru ini, pengunjung memasuki dapur komersial di mana koki Jess Weaver sedang menumis filet daging ayam hasil budidaya sel dalam saus mentega anggur putih dengan tomat, caper, dan daun bawang.

Produk jadi dada ayam sedikit lebih pucat dari versi ayam biasa namun tidak akan terlihat perbedaannya ketika dimasak dan terasa seperti unggas goreng lainnya. “Tanggapan paling umum yang kami dapatkan adalah, 'Oh, rasanya seperti ayam,'” kata Amy Chen, chief operating officer Upside.

Chen mengakui bahwa banyak konsumen yang skeptis, bahkan mual, ketika memikirkan memakan ayam yang tumbuh dari sel. “Kami menyebutnya 'faktor ick',” katanya.

Sementara Good Meat, yang berbasis di Alameda, mengoperasikan pabrik seluas sekitar 3 hektar. Koki Zach Tyndall di tempat itu sempat menyajikan salad ayam asap dengan "paha" ayam di atas hamparan kentang tumbuk bertaburkan saus demi-glace jamur-sayuran dan pucuk kembang kol ungu kecil.

Bagaimana prosesnya?

Masih menurut AP News, daging yang dibudidayakan dimulai dengan sel. Pakar mengambil sel dari hewan hidup, memilih yang paling enak rasanya dan bisa bereproduksi dengan cepat dan konsisten sehingga membentuk daging berkualitas tinggi. Produk daging yang baik dipilih dari bank sel induk yang dibentuk dari lini sel ayam yang tersedia secara komersial.

Setelah garis sel dipilih, mereka digabungkan dengan campuran seperti kaldu yang mencakup asam amino, asam lemak, gula, garam, vitamin, dan elemen lain yang dibutuhkan sel untuk tumbuh. Di dalam tangki, yang disebut pembudidaya, sel-sel tumbuh, berkembang biak dengan cepat.

Di Upside, sel otot dan jaringan ikat tumbuh bersama, membentuk lembaran besar. Setelah sekitar tiga minggu, lembaran sel unggas dikeluarkan dari tangki dan dibentuk menjadi irisan daging, sosis, atau makanan lainnya. Sel daging yang baik tumbuh menjadi massa besar, yang dibentuk menjadi berbagai produk daging.

Sementara Good Meat, yang sudah menjual daging budidaya di Singapura, negara pertama yang mengizinkannya, mengubah massa sel ayam menjadi irisan daging, nugget, daging suwir, dan sate.

Kedua perusahaan menekankan bahwa produksi awal akan dibatasi. Fasilitas Emeryville dapat menghasilkan hingga 50.000 pon produk daging yang dibudidayakan per tahun, dan berencana memperluas produksinya hingga 400.000 pon per tahun, kata pejabat Upside. Pejabat Good Meat tidak akan memperkirakan target produksi. Sementara sebagai perbandingan, AS menghasilkan sekitar 50 miliar pon ayam per tahun.

Butuh beberapa tahun sebelum konsumen melihat produk ini di lebih banyak restoran dan 7 hingga 10 tahun sebelum mereka memasuki pasar yang lebih luas, kata Sebastian Bohn, yang berspesialisasi dalam makanan berbasis sel di CRB, sebuah perusahaan Missouri yang merancang dan membangun fasilitas farmasi untuk perusahaan biotek dan makanan.

Biaya akan menjadi poin penting lainnya. Baik pejabat Upside maupun Good Meat tidak mengungkapkan harga satu potong ayam, hanya mengatakan bahwa itu telah dikurangi dengan pesanan sejak perusahaan mulai menawarkan demonstrasi. Akhirnya, harga tersebut diperkirakan akan mencerminkan ayam organik kelas atas, yang dijual hingga US$20 per pon atau hampir Rp300 ribu.

San Martin mengatakan dia khawatir bahwa daging yang dibudidayakan mungkin akan menjadi alternatif dari daging tradisional untuk orang kaya, tetapi tidak akan banyak membantu lingkungan jika tetap menjadi produk khusus. “Jika beberapa orang kelas atas atau orang kaya ingin makan ini, itu bagus,” katanya. “Apakah itu berarti Anda akan memberi makan ayam kepada orang miskin? Sejujurnya aku tidak melihatnya.”

Apa tanggapan publik?

Sentimen baru bergema dalam jajak pendapat baru-baru ini yang dilakukan oleh The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Separuh dari orang dewasa AS mengatakan bahwa mereka tidak mungkin mencoba daging yang ditanam menggunakan sel dari hewan.

Ketika diminta untuk memilih dari daftar alasan keengganan mereka, sebagian besar yang mengatakan mereka tidak mungkin mencobanya mengatakan "kedengarannya aneh." Sekitar setengahnya mengatakan mereka tidak berpikir itu akan aman.

Tapi begitu orang mengerti bagaimana daging dibuat, mereka lebih bisa menerima, kata Chen. Dan begitu mereka mencicipinya, biasanya dijual. “Ini adalah daging yang selalu Anda kenal dan sukai,” katanya.