Daihatsu Hadirkan Mobil All New Xenia di GIIAS 2021

Mobil All New Xenia di GIIAS 2021

Daihatsu hadir dan memberi kejutan bagi penggemar mobil Xenia di Indonesia pada gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 yang berlangsung pada 11-21 November 2021 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang, Banten.

Sisi samping mobil Daihatsu All New Xenia di GIIAS 2021

Dengan tema “Daihatsu The Next Level” serta konsep booth Urban City membuat booth Daihatsu berlokasi di HALL 2A ini semakin memberikan pengalaman seru bagi para generasi muda, dan keluarga muda di tanah air.

Bagian belakang Daihatsu tampilkan All New Xenia di GIIAS 2021

Pada gelaran GIIAS 2021 kali ini Daihatsu meluncurkan produk barunya, yaitu All New Xenia. Kendaraan Low MPV berkapasitas 7 penumpang dari Daihatsu ini menjadi pilihan keluarga Indonesia setelah hadir selama 18 tahun di Indonesia sejak peluncuran pertama kalinya pada tahun 2004.

Bagian depan mobil Daihatsu All New Xenia di GIIAS 2021.

All New Xenia menerapkan platform berbasis DNGA atau Daihatsu New Global Architecture, yakni platform terbaru Daihatsu yang dikembangkan dengan konsep kualitas tinggi dengan harga terjangkau, teknologi terkini, serta memperhatikan hingga ke detail terkecil seperti ukuran, berat, harga, dan waktu, untuk menghasilkan kendaraan yang lebih efisien dan hemat bahan bakar.

Tampilan belakang mobil Daihatsu All New Xenia di GIIAS 2021

All New Xenia hadir dengan 2 pilihan mesin 1.3L dan 1.5L berteknologi NR-VE Dual VVT-i, serta transmisi CVT, membuat All New Xenia memiliki performa bertenaga, responsif, akselerasi yang halus, dan efisiensi bahan bakar lebih baik. Dalam hal keselamatan, All New Xenia dilengkapi fitur keamanan spesial tertinggi dan pertama di kelasnya, yaitu Daihatsu A.S.A (Advanced Safety Assist).

Bagian depan mobil Daihatsu All New Xenia di GIIAS 2021.

All New Xenia tersedia dalam 12 varian, serta total 7 pilihan warna. Untuk informasi harga, dapat mengunjungi langsung ke laman website resmi Daihatsu.co.id atau langsung kunjungi booth Daihatsu di GIIAS 2021.