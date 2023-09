Daihatsu Kembali Gelar Pelatihan Online bagi Guru SMK

Mengawali tahun 2022, Astra Daihatsu Motor (ADM) kembali mewujudkan konsistensinya dalam mencerdaskan bangsa lewat program corporate social responsibility (CSR), khususnya pada pilar Pintar Bersama Daihatsu, yang diwujudkan melalui acara sharing teknologi otomotif secara virtual untuk para guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di seluruh Indonesia.

Pada pelatihan online ini, Daihatsu memberikan sharing seputar teknologi otomotif All New Xenia kepada guru SMK binaan Daihatsu se-DKI Jakarta dan Banten pada 3 Februari 2022, serta menyusul area lainnya yang ada di Indonesia.

Kali ini, Daihatsu membagikan informasi detail mengenai spesifikasi dan teknologi All New Xenia, seperti cara kerja Automatic Transmission (AT), Continuous Variable Transmission (CVT), dan Dual Mode Continuous Variable Transmission (D-CVT).

1. Automatic Transmission (AT)

2. Continuous Variable Transmission (CVT)

3. Dual Mode Continuous Variable Transmission (D-CVT)

Cara kerjanya menggunakan torque converter yang mengubah tenaga mekanis dari mesin menjadi energi kinetis dan menyalurkannya kepada roda, perpindahan gigi tidak diperlukan kopling, menggunakan pengaturan ratio roda gigi dengan mekanisme Gear Ratio yang diatur oleh Planetary Gear dan semua diatur oleh Electronic Control Transmission (ECT).Menggunakan mekanisme transmisi variabel kontinyu dengan sabuk baja dan variasi diameter pulley. Perpindahan gigi berdasarkan putaran mesin dan kecepatan kendaraan. Pada saat pergantian gigi terasa halus dan rasio gigi tidak terbatas.Merupakan teknologi pertama kali di dunia yang diciptakan Daihatsu untuk menghasilkan kinerja yang baik dengan meningkatkan efisiensi transmisi, efisiensi bahan bakar, akselerasi dan lebih halus. Dengan mekanisme yang dilengkapi dengan Dual Mode yaitu Belt Mode dan Split Gear Mode. Saat kecepatan rendah perpindahan rasio dikontrol oleh belt dan pulley sedangkan pada saat kecepatan tinggi perpindahan rasio dikontrol oleh mekanisme gear.

"Pelatihan ini merupakan komitmen Daihatsu sebagai Mitra Dudi dalam meningkatkan Link and Match program vokasi dan industri. Daihatsu berharap para guru SMK dapat meneruskan pengetahuan ini kepada para siswa di sekolahnya, sehingga dapat lebih mempersiapkan diri ketika terjun langsung ke dunia industri," ujar Aji Prima Barus Nurcahya, Section Head of Service Training Department ADM.