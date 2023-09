Daihatsu Sigra Juga Dapatkan Penyegaran, Harga Mulai Rp129,5 Juta

Sebagai salah satu pelopor kendaraan LCGC, Sigra menjadi model dengan kontribusi nomor 1 pada penjualan Daihatsu secara nasional pada Januari-Mei 2022, dan terbukti mampu mewujudkan #MimpiIndahKeluargaIndonesia dalam memberikan pilihan kendaraan yang cocok bagi keluarga muda.

Sebagai 'Best Value Family Car in Indonesia', Astra Daihatsu Sigra merupakan mobil LCGC MPV berkapasitas tujuh penumpang yang telah terjual lebih dari 257 ribu unit hingga Mei 2022 sejak peluncuran perdananya pada 2016. Sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan, Daihatsu resmi meluncurkan penyegaran Astra Daihatsu Sigra pada Kamis, 7 Juli 2022, bertempat di Summarecon Mall Bekasi, Jawa Barat.

Pada sisi eksterior, Astra Daihatsu Sigra tampil lebih sporty dengan sentuhan kombinasi grill serta smoked LED berwarna gelap, ditambah dengan kaca spion samping berwarna hitam sesuai dengan tren saat ini. Selain itu, Sigra tampil dinamis berkat desain baru velg berdiameter 14’ inch, ditambah dengan shark fin antenna yang modern.

Pada bagian interior, suasana kabin Sigra memiliki nuansa sporty dengan sentuhan warna gelap pada area dashboard, headlining, sunvisor, assist grip, rear air circulator, dan frame lampu interior. Penyegaran juga terdapat pada area tempat duduk dengan warna gelap yang semakin menambah kesan sporty sekaligus menawarkan kemudahan dalam perawatan kebersihan.

Sigra tersedia dalam 10 varian (enam varian standar dan empat varian asesoris), serta tujuh pilihan warnadengan satu warna terbaru, yakni Scarlett Red Metallic. Pelanggan juga dapat memiliki Sigra dengan harga mulai dari Rp129,5 juta hingga Rp174,7 juta (OTR DKI Jakarta).

Sebagai kendaraan LCGC yang hemat bahan bakar, ramah lingkungan, serta harga terjangkau, Sigra juga telah dibekali dengan sederet fitur keselamatan dan keamanan yang lengkap sejak awal diluncurkan, seperti Dual SRS Airbag, Front Seat Belt with Pretensioner Force Limiter, Front Corner Sensor, ABS (Antilock Brake System) & EBD (Electronic Brakeforce Distribution), serta Rear Parking Camera.

Kenyamanan berkendara juga semakin bertambah berkat 2-DIN touchscreen audio, serta electric retractable mirror pada beberapa varian.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelanggan terhadap Daihatsu. Kami percaya Astra Daihatsu Sigra dapat menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin mewujudkan #MimpiIndahKeluargaIndonesia untuk memiliki kendaraan yang cocok bagi keluarga muda dalam menemani beragam aktivitas mereka," ujar Sri Agung Handayani, Marketing Director and Corporate Planning & Communication Director PT Astra Daihatsu Motor (ADM).