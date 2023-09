Daihatsu Xenia Catatkan Kenaikan Penjualan 2 Kali Lipat

Hingga November 2021, total market nasional mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun sebelumnya dengan catatan retail sales mencapai sekitar 761 ribu unit, dan wholesales sekitar 790 ribu unit.

Selain pasar otomotif nasional, penjualan Daihatsu juga mengalami peningkatan dengan catatan volume retail sales Daihatsu sebanyak 132.950 unit dengan market share 17,5 persen, serta whole sales sebanyak 149.113 unit dengan market share sebesar 18,9 persen.

Secara bulanan, total retail sales Daihatsu pada November 2021 juga mengalami kenaikan sebesar 4 persen menjadi 14.861 unit dibandingkan bulan Oktober 2021 sebanyak 14.301 unit. Capaian penjualan bulan November 2021 juga menjadi rekor penjualan Daihatsu tertinggi sepanjang tahun 2021.

Secara persentase, kenaikan ini didominasi oleh top 3 model Daihatsu, secara berturut-turut mulai dari Xenia dengan raihan 1.555 unit atau naik sebesar 210 persen (dua kali lipat) dibandingkan bulan sebelumnya, Terios 1.746 unit (123 persen), dan Rocky 1.080 unit (107 persen).

Sebagai penyumbang persentase (growth) terbesar Daihatsu, penjualan Xenia didukung dengan komposisi Grand New Xenia sebanyak 1.087 unit (70 persen) dan All New Xenia 468 unit (30 persen).

Adapun penjualan khusus model All New Xenia pada November 2021, Daihatsu mencatatkan pilihan mesin yang paling banyak dipesan oleh pelanggan memiliki komposisi 1.3L sebesar 73 persen dan 1.5L sejumlah 27 persen.

Dalam hal varian, terdapat top 3 varian yang paling diminati pelanggan secara berturut-turut adalah 1.3R M/T sebesar 33 persen, disusul 1.3R CVT (25 persen), dan 1.5R CVT (13 persen).

Sedangkan untuk pilihan warna, tercatat top 5 warna All New Xenia yang dipilih pelanggan mulai dari Purplish Silver sebanyak 46 persen, disusul Rock Grey Metallic (13 persen), Black Metallic (12 persen), White (11 persen), dan Greenish Gun Metal (9 persen).

"Kami bersyukur, melihat capaian Xenia yang terjual dua kali lipat dari rata-rata per bulannya, membuktikan bahwa Xenia terus mendapat sambutan positif dari masyarakat Indonesia, baik untuk All New Xenia, maupun Xenia model sebelumnya," ujar Hendrayadi Lastiyoso, Marketing & Customer Relations Division Head PT Astra International Tbk. Daihatsu Sales Operation (AI-DSO).