Dampak Kecelakaan Bekasi Timur, Driver Taksi Green SM Curhat Sempat 'Nol Order'

Armada taksi listrik Green SM Indonesia yang terlibat dalam kecelakaan KRL-KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur. (Foto: X/@TMCPoldaMetro)

Dampak kecelakaan maut di Stasiun Bekasi Timur masih membekas, bukan hanya bagi korban dan keluarga, tetapi juga bagi para sopir taksi yang menggantungkan hidup dari jalanan. Rasa khawatir penumpang membuat order menurun drastis dalam beberapa hari setelah insiden.

Kurniantoro, sopir Taksi Green SM, merasakan langsung perubahan itu. Ia bahkan sempat menjalani hari yang tak biasa selama bekerja 12 jam di jalan tanpa satu pun penumpang.

"Biasanya pasti ada saja yang naik. Tapi waktu itu saya sampai 12 jam narik, benar-benar nol order. Sepi sekali," kata Kurniantoro, Minggu (3/5/2026).

Ia bercerita, kondisi tersebut terjadi tak lama setelah kecelakaan yang menyita perhatian publik. Banyak orang memilih menahan diri untuk menggunakan transportasi tertentu, termasuk taksi.

Sebagai informasi, kecelakaan yang terjadi pada 27 April 2026 itu bermula dari sebuah taksi Green SM yang berhenti atau mogok di perlintasan rel dekat Stasiun Bekasi Timur. Kendaraan tersebut kemudian tertabrak KRL, yang menyebabkan rangkaian kereta terhenti di jalur.

Tak lama berselang, kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek menabrak KRL yang sedang berhenti, memicu kecelakaan beruntun yang menewaskan sedikitnya belasan orang dan melukai puluhan lainnya.

Kasus ini pun menjadi sorotan luas, termasuk terhadap operasional dan sistem keselamatan taksi yang terlibat. Bahkan, pihak kepolisian turut memeriksa berbagai pihak, termasuk manajemen Taksi Green SM, untuk mengusut penyebab pasti kejadian tersebut.

Di tengah situasi itu, Kurniantoro menyebut kondisi kini mulai perlahan membaik. Penumpang mulai kembali, meski belum sepenuhnya normal.

"Sekarang sudah mulai ada lagi, walaupun belum seramai dulu. Paling tidak sudah ada pemasukan," tuturnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan pengemudi, terutama bagi mereka yang baru direkrut. Menurutnya, pelatihan menjadi hal penting, apalagi jika kendaraan memiliki sistem yang berbeda.

"Di kami ada pelatihan. Karena fitur mobilnya memang beda, jadi harus adaptasi. Kalau belum terbiasa tapi sudah langsung dilepas, itu berisiko," ucapnya.

Kurniantoro berharap kepercayaan masyarakat segera pulih. Sebab bagi dirinya dan banyak sopir lain, setiap penumpang bukan sekadar angka, melainkan harapan untuk bisa terus bertahan hidup di tengah situasi yang tak menentu.