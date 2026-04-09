Dampak Korupsi Petral Riza Chalid Cs Bikin Harga BBM Menggembung

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dampak dugaan korupsi dalam pengadaan minyak mentah dan produk kilang oleh Pertamina Energy Trading Limited (Petral) pada periode 2008–2015.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, menyatakan praktik itu menyebabkan rantai pasokan bahan bakar minyak (BBM) menjadi panjang dan harga jual ke masyarakat lebih tinggi.

"Proses tender atau pengadaan minyak mentah dan produk kilang tersebut menyebabkan rantai pasokan yang lebih panjang dan harga yang lebih tinggi," ujar Syarief dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2026).

Syarief menambahkan, produk yang terdampak antara lain Gasoline 88 atau Premium 88, serta Gasoline 92 atau Pertamax. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi PT Pertamina, baik secara finansial maupun efisiensi distribusi.

Kasus ini bermula ketika pejabat Petral membocorkan informasi internal terkait kebutuhan minyak mentah dan produk kilang kepada pihak luar. Informasi rahasia itu kemudian dimanfaatkan oleh pengusaha minyak Mohammad Riza Chalid (MRC) melalui anak buahnya, IRW, untuk mempengaruhi proses tender dan pengadaan.

"Saudara MRC melalui saudara IRW melakukan komunikasi dengan pejabat pengadaan baik di Petral maupun di Pertamina," terang Syarief.

Komunikasi itu ditujukan kepada tersangka BBG, MLY, dan TFK. Lewat jalur ini, terjadi pengkondisian tender serta informasi nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri).

Pengkondisian tersebut membuat proses pengadaan menjadi tidak kompetitif dan menimbulkan kemahalan harga.

Selain itu, pejabat Petral mengeluarkan pedoman yang bertentangan dengan risalah rapat direksi, sehingga tender bisa dilaksanakan sesuai rencana pihak Riza Chalid.

Proses ini berujung pada MoU antara Petral dengan perusahaan Riza Chalid untuk memasok produk kilang minyak tahun 2012–2014.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka, termasuk Riza Chalid sebagai beneficial owner dari Gold Manor, VeritaOil, dan Global Energy Resources (GER). Enam tersangka lain yaitu:

BBG, Manajer Niaga Direktorat Pemasaran dan Niaga PT Pertamina; AGS, Head of Trading Pertamina Energy Services (PES) 2012–2014; MLY, Senior Trader Petral 2009–2015; NRD; TFK, VP ISC PT Pertamina; IRW, Direktur perusahaan-perusahaan milik MRC.

Syarief menegaskan, Riza Chalid bersama IRW memanfaatkan perusahaan milik mereka atau perusahaan terafiliasi untuk mempengaruhi tender minyak mentah, produk kilang, dan pengangkutan. Fakta penyidik menunjukkan adanya kebocoran informasi internal PT Petral terkait kebutuhan minyak mentah dan gasoline, yang dimanfaatkan untuk mengkondisikan tender dan menyesuaikan nilai HPS. Akibatnya, harga pengadaan menjadi lebih tinggi karena persaingan tender terhambat.

"Komunikasi tersebut baik berupa pengondisian tender, informasi nilai HPS (harga perkiraan sendiri), sehingga ada mark up atau kemahalan harga karena pengadaan tersebut menjadi tidak kompetitif," kata Syarief.

Para tersangka dijerat Pasal 2 dan subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lima tersangka telah ditahan di rutan selama 20 hari ke depan, sedangkan BBG menjalani penahanan kota berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan.

Riza Chalid sendiri saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan.

Kejagung menyebut, nilai kerugian negara akibat kasus ini masih dalam perhitungan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kasus ini naik ke tahap penyidikan sejak Oktober 2025. Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, juga telah diperiksa dua kali terkait perkara ini.