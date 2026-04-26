Dampak Krisis Selat Hormuz: British Airways Ingatkan Harga Tiket Bakal Melambung

Kabar kurang sedap bagi para pelaku perjalanan udara internasional. International Airlines Group (IAG), induk perusahaan maskapai raksasa British Airways, secara resmi memperingatkan adanya potensi kenaikan harga tiket pesawat dalam waktu dekat.

Langkah ini menyusul krisis bahan bakar global yang dipicu oleh penutupan Selat Hormuz. Konflik yang memanas di kawasan Timur Tengah tersebut telah memicu lonjakan biaya minyak mentah dan berdampak langsung pada meroketnya harga bahan bakar jet (avtur).

Maskapai Mulai Terhimpit Biaya Operasional

Dalam keterangannya pada Jumat (24/4/2026), manajemen IAG menyatakan bahwa meskipun mereka telah melakukan upaya dana lindung nilai (fuel hedging), perusahaan tetap 'tidak kebal' terhadap guncangan pasar energi yang masif. Tingginya biaya operasional ini kemungkinan besar akan dibebankan kepada penumpang guna menjaga stabilitas finansial maskapai.

Hingga saat ini, IAG mengeklaim belum mengalami gangguan pasokan bahan bakar secara langsung. Namun, macetnya lalu lintas tanker minyak di Selat Hormuz menimbulkan kekhawatiran serius mengenai ketersediaan stok BBM di masa mendatang. Pemerintah Inggris pun kini tengah melakukan pemantauan ketat terhadap cadangan energi nasional mereka.

Relaksasi Aturan dan Ancaman Pembatalan

Menyikapi situasi darurat ini, otoritas penerbangan di Inggris telah mengambil langkah antisipatif. Mereka melonggarkan aturan slot bandara, yang memungkinkan maskapai untuk membatalkan penerbangan tanpa kehilangan hak lepas landas dan pendaratan jika terjadi kelangkaan bahan bakar yang ekstrem.

Meski beberapa maskapai bertarif rendah seperti Jet2 mengeklaim operasional mereka masih normal, para pengamat industri tetap memberikan peringatan dini. Jika ketegangan di Selat Hormuz tidak segera mereda, gelombang pembatalan penerbangan dan kenaikan tarif secara signifikan diprediksi akan terjadi dalam beberapa pekan ke depan.

Peringatan dari IAG ini adalah alarm bagi industri penerbangan global. Selat Hormuz adalah urat nadi energi dunia; penyumbatan di sana berarti gangguan pada seluruh rantai pasok.

Bagi konsumen, ini adalah sinyal untuk segera meninjau kembali rencana perjalanan mereka. Jika harga avtur terus merangkak naik, kenaikan tarif tiket bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan keniscayaan yang harus dihadapi di tengah ketidakpastian geopolitik global.