Dampingi Presiden Jokowi di KTT ASEAN-China dan ASEAN-Korsel, Mendag Zulhas: Wujudkan Stabilitas Kawasan

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendampingi Presiden RI Joko Widodo pada Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-China dan ASEAN-Korea Selatan di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Pertemuan KTT ASEAN-China ke-26 dipimpin Presiden RI yang diikuti oleh para pemimpin Negara ASEAN bersama dengan Perdana Menteri Li Qiang.

Selain Mendag Zulhas, turut hadir mendampingi Presiden Jokowi yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

"Saya mendampingi Presiden pada Pertemuan KTT ASEAN dengan China. Pertemuan ini membahas tentang mewujudkan perdamaian dan stabilitas kawasan, serta membangun ketahanan ekonomi yang sudah tumbuh bagus," kata Mendag Zulhas.

Selain itu, lanjut Mendag Zulhas pertemuan juga membahas penguatan kerja sama antar masyarakat, budaya, dan pertukaran pelajar.

"Perkembangan perdagangan Indonesia juga berkembang pesat. Apalagi setelah adanya persetujuan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), total perdagangan Indonesia-China meningkat pesat mencapai US$133,5 milliar pada tahun 2022. Kita juga punya perjanjian ASEAN dengan China. Investasinya juga tinggi," urainya.

Mendag Zulhas menjelaskan, Presiden Jokowi menekankan agar kemitraan ASEAN-China dapat membangun kawasan yang lebih ramah lingkungan termasuk dalam rangka pembangunan ekosistem kendaraan elektrik.

KTT ASEAN-China menghasilkan pengesahan Pernyataan Bersama dalam mendukung 'ASEAN Outlook on the Indo-Pacific' dan untuk memperdalam kerja sama pertanian, penguatan kerja sama di bidang niaga elektronik (e-commerce), serta Rencana Aksi pengembangan pertanian hijau.

"Untuk e-commerce, diharapkan seluruh transaksi perdagangan akan dilakukan secara digital (paperless)," ungkap Mendag Zulhas.

Pertemuan KTT ASEAN-Korsel ke-24

KTT ASEAN-Korea Selatan ke-24 dipimpin Presiden Jokowi bersama dengan Presiden Yoon Suk-Yeol. Dijelaskan oleh Mendag Zulhas, pertemuan ini membahas tentang kebutuhan ASEAN akan investasi dan transfer teknologi di bidang transisi energi dan transformasi digital.

ASEAN mengapresiasi dukungan Korea dalam ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) untuk memperkuat stabilitas dan kesejahteraan di kawasan Indo Pasifik. Adapun empat prioritas dalam AOIP, yaitu kerja sama maritim, konektivitas, United Nations (UN) The Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, serta kerja sama ekonomi seperti ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), RCEP, dan fasilitasi perdagangan.

"Kami membicarakan tentang kerja sama di bidang maritim. Selain itu, juga ditekankan mengenai pentingnya menjaga stabilitas kawasan agar kita bisa fokus mengembangkan pertumbuhan ekonomi," kata Mendag Zulhas.

Total perdagangan Indonesia-Korsel pada tahun 2022 mencapai US$24,52 miliar atau meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US$18,40 miliar.