Dampingi Presiden Jokowi ke Pasar Karawang, Mendag Zulhas: Harga Bapok Stabil Cenderung Turun

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat, Kamis (14/9/2023). Kunjungan ini berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mengontrol sisi pasokan dan permintaan di pasaran.

Dalam kunjungan bersama Presiden Jokowi, Mendag Zulhas turut mengecek harga sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, cabai, hingga bawang merah. Berdasarkan hasil pantauan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyampaikan harga bahan pokok di Karawang tergolong stabil. Bahkan, harga beberapa bahan pokok juga mengalami penurunan.

"Harga-harga Alhamdulillah turun, telur di bawah Rp30.000 (per kg), cabai Rp20.000 (per kg), bawang di bawah Rp30.000 (per kg). Semua harga turun, bagus di Karawang," ujar Mendag Zulhas sesaat setelah melakukan kunjungan.

Terkait persediaan bahan pokok, Mendag Zulhas mengatakan ketersediaan barang melimpah. Menurutnya, rantai pasok yang lancar akan berdampak terhadap stabilitas harga bahan pokok.

"Persiapan sudah cukup, supply melimpah. Stok lebih, makanya harga turun," ucapnya.

Selain mengecek harga bahan pokok, Mendag Zulhas bersama Presiden Jokowi juga membagikan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada masyarakat di sekitar Pasar Johar. Sesuai arahan Presiden Jokowi, penyaluran bantuan beras ini akan dilakukan pada September-November 2023.

Usai mengunjungi Pasar Johar, Mendag Zulhas melanjutkan mendampingi Presiden Jokowi ke Gudang Bulog Purwasari II di Karawang, Jawa Barat.

Seperti diketahui, sebelumnya Mendag Zulhas menyampaikan stok beras di Perum Bulog pada 12 September 2023 tercatat sebesar 1,5 juta ton dengan rincian stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,44 juta ton, dan stok untuk komersial sebanyak 55.740 ton. Selain itu, masih akan ada tambahan pengadaan beras untuk memperkuat stok CBP.