Danantara Akhiri Era BUMN Boros: Lokomotif Baru Pertumbuhan Ekonomi Tinggi

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef, Rizal M Taufikurahman (paling kiri) dalam acara Debat Publik Nagara Institute-AFU di Semarang, Jawa Tengah. (Foto: Antara).

Ukuran Font Kecil Besar

Kelahiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bukan sekadar perubahan nomenklatur dalam struktur pemerintahan, melainkan revolusi fundamental untuk mengakhiri era inefisiensi pengelolaan aset negara.

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef, Rizal M Taufikurahman, menyebut Danantara merupakan jangkar utama bagi arsitektur baru ekonomi Indonesia, yang gerakannya lebih lincah dan berdaya saing.

“Dengan aset gabungan mencapai Rp1.650 triliun, Danantara memiliki kekuatan finansial yang setara dengan hampir separuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Rizal dalam Debat Publik Nagara Institute-AFU di Semarang, Jawa Tengah, dikutip Jumat (8/5/2026).

Ia menekankan, efisiensi yang lahir dari restrukturisasi tersebut bukan hanya soal penghematan, melainkan penciptaan nilai tambah yang mampu menggerakkan mesin ekonomi nasional.

Secara eksplisit, Rizal menyatakan Danantara merupakan langkah strategis untuk merestrukturisasi aset dan investasi BUMN agar lebih produktif, sekaligus berpotensi menjadi mesin investasi nasional baru guna memperkuat hilirisasi dan industrialisasi.

“Ujungnya, Danantara dapat mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) hingga 1,6 persen,” tandasnya.

Sementara itu, ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyoroti fenomena redundansi atau tumpang tindih unit usaha BUMN yang selama ini menjadi beban bagi pertumbuhan perusahaan.

“Banyak BUMN memiliki anak dan cucu perusahaan di sektor yang sama, seperti logistik, hotel, hingga properti, yang justru saling mematikan alih-alih bersinergi,” ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Wija itu menilai kehadiran Danantara akan efektif untuk merapikan persoalan tersebut. Seluruh entitas nantinya berada di bawah satu manajemen profesional dengan mandat yang jelas untuk melakukan konsolidasi dan simplifikasi usaha.

Wija juga mengibaratkan Danantara sebagai instrumen penyelamat aset negara yang selama ini belum dikelola secara optimal.

“Danantara ini seperti keranjang berisi telur-telur BUMN; dulu berserakan, sekarang berada dalam satu keranjang sehingga lebih mudah dijaga. Meski begitu, kita tetap harus mengawalnya bersama agar tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan negara,” tegasnya.

Ekonom Senior Bright Institute, Awalil Rizky, mengingatkan bahwa publik memerlukan bukti nyata berupa data, angka, dan proyek definitif yang dapat diakses guna membangun kepercayaan investor.

Awalil menegaskan, keberhasilan Danantara sangat bergantung pada keberanian pengelola menutup ruang bagi diskresi politik yang berpotensi merusak tata kelola lembaga.

“Jika Danantara ingin sukses, intervensi harus seminimal mungkin dan hanya melalui peraturan, bukan diskresi. Danantara juga harus transparan agar publik dapat ikut mengawal dan membela kinerjanya di masa depan,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, dimensi akuntabilitas fiskal juga menjadi perhatian agar BPI Danantara tidak menimbulkan kekosongan penerimaan negara dalam jangka pendek.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (FEB Undip), Prof. Akhmad Syakir Kurnia, mengingatkan bahwa pengalihan dividen BUMN ke kas Danantara harus diikuti peningkatan kinerja yang signifikan agar masyarakat tidak merasa kehilangan manfaat publik yang selama ini disalurkan melalui APBN.

Syakir menekankan, keberanian pemerintah membentuk BPI Danantara harus dibarengi dengan keterbukaan terhadap pengawasan publik yang lebih ketat, mengingat lembaga tersebut bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

“Harapan terhadap penataan kelembagaan ini boleh saja dilambungkan setinggi langit. Namun sejarah ekonomi ekstraktif memaksa kita tetap kritis, sebab ruang untuk menuntut transparansi publik terasa cukup mengkhawatirkan dalam desain undang-undangnya,” tuturnya.