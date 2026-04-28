Danantara Bakal Evaluasi Sistem Imbas Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

CEO Danantara Rosan Roeslani memberikan keterangan kepada wartawan usai menanggapi kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, Jakarta, Selasa (28/4/2026). (Foto: Inilah.com/Clara)

CEO Danantara, Rosan Roeslani mengungkapkan keprihatinannya terhadap kecekalaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur yang menyebabkan korban jiwa. Dia mengatakan akan melakukan evaluasi terhadap sistem perkeretaapian.

"Pertama-tama kita sangat prihatin dengan kecelakaan kereta api yang kemarin malam terjadi, dan kita akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap, terutama, keselamatan segala sistem yang ada dan memang kita selalu mengevaluasi secara menyeluruh," ujar Rosan kepada wartawan, di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Rosan menekanakan, keselamatan merupakan hal yang utama pada sistem transportasi publik. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya evaluasi transportasi publik dapat memberikan keamanan bagi masyarakat.

"Karena keselamatan itu kan memang adalah hal yang paling utama dalam rangka kita, selain meningkatkan kenyamanan, tapi keselamatan adalah yang nomor satu," kata dia.

Sebagai informasi, Data terbaru PT Kereta Api Indonesia (Persero) hingga Selasa (28/4/2026) pukul 08.45 WIB mencatat korban meninggal dunia mencapai 14 orang. Sementara itu, sebanyak 84 orang lainnya mengalami luka-luka.

PT KAI memastikan seluruh biaya penanganan korban akan ditanggung. Biaya pengobatan korban luka serta pemakaman korban meninggal akan dibebankan kepada pihak asuransi bersama KAI.

Korban luka telah dievakuasi ke sejumlah fasilitas kesehatan. Di antaranya RSUD Bekasi dan RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi, serta beberapa rumah sakit swasta di wilayah Bekasi.

Penanganan korban juga dilakukan di RS Bella Bekasi, RS Primaya, RS Mitra Plumbon Cibitung, RS Bakti Kartini, RS Siloam Bekasi Timur, RS Hermina, serta RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat.

Untuk membantu keluarga korban, KAI membuka Posko Tanggap Darurat dan Posko Informasi di Stasiun Bekasi Timur. Informasi juga dapat diakses melalui layanan pelanggan KAI di 121.