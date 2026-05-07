Dapat Suntikkan Semangat Ribuan Bobotoh, Klok: Ini Luar Biasa!

Persib Bandung mendapatkan suntikan semangat dan motivasi dari suporter setia mereka Bobotoh jelang bentrok melawan Persija Jakarta pada pekan ke-32, Super League 2025/26.

Ribuan Bobotoh memadati tribun Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) usai Persib menyelesaikan persiapan di latihan Kamis (7/5/2026).

Sesuai jadwal, duel klasik Persija melawan Persib akan tersaji akhir pekan ini pada Minggu (10/5/2026) di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur.

Kapten Persib Marc Klok menyebutkan dukungan langsung Bobotoh di latihan cukup membakar semangat pemain untuk pulang membawa tiga poin.

"Ini luar biasa, ini (dukungan jelang vs Persija) paling bagus menurut saya selama lima tahun saya di Persib. Hari ini paling bagus dan sangat keren, terima kasih untuk semua yang hadir, untuk semua yang kasih motivasi tinggi dan saya sangat apresiasi itu," ucap Marc Klok.

Lebih jauh, Klok menyampaikan rekan-rekannya punya kesan positif terhadap dukungan yang ditunjukkan Bobotoh di latihan, terutama bagi mereka yang baru menjajaki musim pertama di Persib tahun ini. Dukungan yang belum pernah disaksikan di klub-klub sebelumnya.

"Ya banyak yang bilang ini tidak ada di klub (sebelumnya) punya atmosfer seperti ini, mungkin di Brasil atau Galatasaray atau apapun. Tapi ini sangat spesial dan semua pemain sangat apresiasi hari ini," ungkap Klok.

Lebih jauh, Klok hanya ingin membalas dukungan Bobotoh tersebut dengan kemenangan. "Kami cuma ingin balas dengan tiga poin dari semua dukung hari ini kita cuma jawab dengan tiga poin di Samarinda," harap Klok.

Sebelumnya, Persija Jakarta dipastikan harus terusir dari kandangnya saat menjamu Persib Bandung, Minggu (10/5/2026) mendatang. Laga yang semula akan digelar di Jakarta, kini resmi pindah ke Samarinda tepatnya di Stadion Segiri.

Alasannya, pihak Panitia Pelaksana (Panpel) pertandingan Persija tidak memperoleh rekomendasi keamanan dari pihak kepolisian.

Dari sudut pandang kepolisian, bulan Mei merupakan periode yang padat dengan berbagai agenda dan aksi di Jakarta. Demi memastikan pertandingan berlangsung aman dan lancar, mereka merekomendasikan untuk digelar di luar Jakarta.

Penunjukan Stadion Segiri sebagai venue alternatif merupakan hasil koordinasi intensif antara Persija, I.League, kepolisian, serta pihak terkait lainnya, termasuk pengelola stadion.

Terlepas dari itu, Direktur Utama I.League, Ferry Paulus memastikan duel klasik tersebut tetap digelar dengan penonton.

Namun demikian, Ferry mengatakan sesuai regulasi yang diterapkan di awal musim, kehadiran suporter hanya dimungkinkan untuk tim tuan rumah. Dengan demikian, suporter Persib Bandung atau Bobotoh tetap dilarang hadir.

"Tetap dengan penonton, sesuai dengan standar kapasitas yang ada di sana. Ya harapan kita tentunya semua bisa berjalan dengan lancar," kata Ferry.