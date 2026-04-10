Dapat Tambahan Rp11,4 Triliun dari Kejagung dan Satgas PKH, Purbaya Ingin Tambal Defisit dan Perkuat LPDP

Disaksikan Presiden Prabowo Subianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin serahkan dana Rp11,4 triliun kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat (10/4/2026). (Foto: Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden).

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan setoran dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Satgas PKH berasal dari penguasaan kembali kawasan hutan. Dana tersebut dapat menjadi windfall bagi penerimaan negara.

"Sebagian dana itu (ke) PNBP mestinya sih. Sebagian mungkin pajak, tetapi kecil. Tetapi yang jelas, uang saya lebih banyak lagi dibanding sebelumnya," kata Purbaya usai penyerahan denda administratif penguasaan kembali kawasan hutan di kantor Kejagung, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Sebagai informasi, Kejagung serta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menyerahkan dana total Rp11,4 triliun, berupa penagihan denda hingga penerimaan pajak maupun bukan pajak (PNBP) hasil dari penguasaan kembali kawasan hutan.

Purbaya mengklaim, tambahan penerimaan dari penegakan hukum ini dapat digunakan untuk menambal defisit, khususnya akibat peningkatan belanja subsidi energi di tengah melonjaknya harga minyak dunia.

Berdasarkan APBN 2026, pemerintah menargetkan defisit sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, subsidi energi ditetapkan sebesar Rp210,1 triliun dengan asumsi harga minyak dunia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar US$70 per barel. Adapun defisit hingga Maret 2026 telah mencapai Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap PDB.

Tidak hanya untuk menambal defisit, Purbaya juga berharap tambahan penerimaan dari Kejagung dan Satgas PKH dapat dimanfaatkan untuk menambah belanja kementerian/lembaga (K/L) yang sempat terkena penghematan.

Bahkan, jika masih terdapat sisa, Purbaya ingin menambah anggaran dana abadi LPDP dari dana tersebut.

"Termasuk untuk kejaksaan, termasuk sekolah, nanti sebagian juga untuk LPDP mungkin sebagian, tetapi enggak banyak," tuturnya.

Ke depan, Purbaya menyebut Kejagung maupun Satgas PKH akan kembali menyetorkan hasil penguasaan kawasan hutan ke negara, baik dari pelanggaran sektor perkebunan maupun pertambangan.

Namun, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengaku belum mengetahui potensi penerimaan lanjutan dari Korps Adhyaksa. Di sisi lain, ia menyebut akan ada tambahan penerimaan dari penindakan praktik under-invoicing dan lainnya.

"Kalau ada tambahan pendapatan dari PKH, jadi itu seperti windfall profit untuk pemerintah yang membuat anggaran kami lebih baik dan lebih tahan lagi. Tetapi, on the pipeline, saya lihat masih akan ada banyak," ujarnya.

Adapun berdasarkan catatan Kejagung dan Satgas PKH, total tambahan penerimaan negara dari penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI ini mencapai Rp11,4 triliun.

Sumber terbesar berasal dari penagihan denda administratif bidang kehutanan oleh Satgas PKH senilai Rp7,23 triliun. Kemudian, Rp1,96 triliun berasal dari PNBP oleh Kejagung atas pengembalian kerugian keuangan negara dari penanganan perkara tindak pidana korupsi selama Januari–Maret 2026.

Selanjutnya, Rp1,14 triliun berasal dari PNBP denda lingkungan hidup, Rp967,7 miliar dari setoran pajak aktivitas terkait selama Januari–Maret 2026, serta Rp108,5 miliar dari setoran pajak PT Agrinas Palma Nusantara.

Sebagai informasi, PT Agrinas mengelola sejumlah kawasan perkebunan yang sebelumnya berasal dari penguasaan kembali kawasan hutan oleh Satgas PKH. Secara total, Satgas PKH telah mengembalikan Rp371,1 triliun dalam bentuk uang dan aset kepada negara.